Збірна України зіграє свій найважливіший матч у цьому розіграші Ліги націй.

У вівторок, 27 вересня, в рамках шостого туру Ліги націй УЄФА на збірна України прийме Шотландію.

Це буде номінально домашній матч для "синьо-жовтих", адже через повномасштабне вторгнення РФ міжнародні ігри на території України проводити заборонено. Матч України і Шотландії пройде в Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського.

Обслужить цю зустріч грецький суддя Анастасіос Сідіропулос. Допомагати Сідіропулосу на брівках будуть його співвітчизники Поліхроніс Костарас і Лазарос Дімітріадіс. Четвертий арбітр – Арістотеліс Діамантопулос.

Україна - Шотландія: прогноз букмекерів на матч

Збірна України програла Шотландії тиждень тому в Глазго з рахунком 3:0 і втратила перше місце в групі 1 дивізіону В. Тепер, для того, щоб завоювати путівку в дивізіон А, команда Олександра Петракова зобов'язана перемагати Шотландію. Підопічних же Стіва Кларка влаштує і нічия в матчі з українцями, щоб зберегти за собою перше місце.

Нагадаємо, у п'ятому турі збірна України на виїзді завдала нищівної поразки Вірменії (5:0), а Шотландія мінімально здолала Ірландію (2:1).

Турнірна таблиця групи 1 дивізіону В:

Відеотрансляція гри Україна - Шотландія:

Слова тренерів перед матчем

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк:

"Напередодні матчу вранці на тренуванні були відсутні кілька футболістів. У нашому таборі якийсь вірус, звичайна хвороба. Два наших нападників, Дайкс і Адамс, відчувають себе не дуже добре, але вони все одно відправляються з нами до Кракова.

Так, у нас є певні кадрові проблеми, але у нас також є рішучість зіграти з Україною і закінчити справу в групі Ліги націй".

Головний тренер збірної України Олександр Петраков:

"1 червня ми обіграли Шотландію в плей-офф ЧС-2022 з рахунком 3:1, а кілька днів тому програли. Тому, зараз загальний рахунок 1:1. Я вдячний шотландській збірній за ту підтримку, яку вони нам надали, коли в березні цього року погодилися перенести стикову гру відбору на мундіаль.

У нас всі здорові з тих 23 гравців, які зараз знаходяться в команді. Так, для нас важливо завоювати путівку в дивізіон А Ліги націй.

Ми розбираємо дії наших суперників. Стандарти - це козир команд з Великобританії. Ми про це знаємо, до цього готуємося. Вірю, що ми завтра зможемо не пропустити зі стандартів".