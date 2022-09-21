21 вересня збірна України зіграла матч Ліги націй УЄФА проти Шотландії на полі суперника у місті Глазго.
За всю гру команда Олександра Петракова жодного разу не пробила в отвір воріт Шотландії. В другій половині зустрічі господарі поля створили декілька чудових моментів, проте Анатолій Трубін рятував своїми сейвами ворота збірної України.
Після рикошету від голови Валерія Бондаря м'яч влучив у поперечину нашої національної команди всередині другого тайму. А на 70-й хвилині впевнений тиск Шотландії конвертувався у забитий гол: Джон Макгінн поцілив у нижній кут воріт Трубіна.
Через 10 хвилин британська команда забила ще раз: після кутового головою влучив у сітку воріт Ліндон Дайкс. І знову ж таки Дайкс на 87-й хвилині поставив крапку в поєдинку - 3:0.
Шотландія - Україна - 3:0
Голи: Макгінн (70), Дайкс (80, 87)
Шотландія: Гордон, Тірні (Тейлор, 86), Маккена, Хендрі, Мактоміней, Паттерсон (Хікі, 26), Крісті (Маклін, 85), Макгрегор, Макгінн, Армстронг (Фрейзер, 76), Адамс (Дайкс, 76)
Україна: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Караваєв, Степаненко (Сидорчук, 46), Мудрик (Ігнатенко, 84), Малиновський, Піхальонок (Зубков, 83), Ярмоленко (Циганков, 68), Довбик (Яремчук, 67)
Шотландія - Україна: підсумки матчу
У стартовому складі збірної України був лише один динамівець - Олександр Караваєв. Це трапилося вперше за останніх 27 матчів - востаннє в основі національної команди виходив лише один гравець "Динамо" у грі Ліги націй проти Німеччини 14 листопада 2020 року. Тоді місце в старті отримав Ілля Забарний.
Тепер у групі 1 дивізіону В після 4 турів наступне положення: Шотландія - 9 очок, Україна - 7, Ірландія - 4, Вірменія - 3.
24 вересня наша збірна поїде в гості до Вірменії, а 27 числа у Польщі зіграє повторно проти Шотландії.