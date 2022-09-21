Всі голи були забиті у другому таймі.

21 вересня збірна України зіграла матч Ліги націй УЄФА проти Шотландії на полі суперника у місті Глазго.

За всю гру команда Олександра Петракова жодного разу не пробила в отвір воріт Шотландії. В другій половині зустрічі господарі поля створили декілька чудових моментів, проте Анатолій Трубін рятував своїми сейвами ворота збірної України.

Після рикошету від голови Валерія Бондаря м'яч влучив у поперечину нашої національної команди всередині другого тайму. А на 70-й хвилині впевнений тиск Шотландії конвертувався у забитий гол: Джон Макгінн поцілив у нижній кут воріт Трубіна.

Через 10 хвилин британська команда забила ще раз: після кутового головою влучив у сітку воріт Ліндон Дайкс. І знову ж таки Дайкс на 87-й хвилині поставив крапку в поєдинку - 3:0.

Шотландія - Україна - 3:0

Голи: Макгінн (70), Дайкс (80, 87)

Шотландія: Гордон, Тірні (Тейлор, 86), Маккена, Хендрі, Мактоміней, Паттерсон (Хікі, 26), Крісті (Маклін, 85), Макгрегор, Макгінн, Армстронг (Фрейзер, 76), Адамс (Дайкс, 76)

Україна: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Караваєв, Степаненко (Сидорчук, 46), Мудрик (Ігнатенко, 84), Малиновський, Піхальонок (Зубков, 83), Ярмоленко (Циганков, 68), Довбик (Яремчук, 67)

Шотландія - Україна: підсумки матчу