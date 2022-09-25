Підопічні Олександра Петракова не залишили шансів Вірменії на їхньому полі.

У суботу, 24 вересня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги націй УЄФА національна збірна України розгромила збірну Вірменії.

Гра проходила в Єревані на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна і завершилася з рахунком 5:0 на користь команди Олександра Петракова.

Рахунок у поєдинку відкрив точним ударом Тимчик на 22-й хвилині гри. У другому таймі збірна України забила ще чотири м'ячі у ворота Вірменії - дублем відзначився Довбик, по голу забили Зубков та Ігнатенко.

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Вірменія - Україна - 0:5

Голи: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81

Вірменія: Юрченко, Маргарян (Монрой, 75), Чалишир, Мкоян (Восканян, 76), Амбарцумян, Дашян, Байрамян, Григорян, Бичахчян (Арутюнян, 46), Селараян (Серобян, 82), Барсегян (Шагоян, 63)

Україна: Лунін, Качараба, Кривцов (Матвієнко, 76), Забарний, Миколенко, Ігнатенко, Сидорчук (Пихаленок, 46), Тимчик, Зубков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбик, 67), Циганков (Ярмоленко, 66)

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи в п'ятому турі зустрічалися Шотландія та Ірландія. Шотландці здобули перемогу з рахунком 2:0 і зберегли за собою лідерство в групі 1 дивізіону В, у команди Стіва Кларка 12 очок. Збірна України з 10 балами йде на другій сходинці. Третя позиція за Іраландією - 4 очки, Вірменія на останній сходинці з 3 балами.

У заключному турі Ліги націй збірна України зіграє проти Шотландії. Це буде матч за перше місце в групі 1.

Нагадаємо, що команда, яка займе перше місце в групі 1 дивізіону в зможе піднятися в елітний дивізіон Ліги націй - дивізіон А. Аутсайдер цієї групи відправиться в дивізіон С.

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