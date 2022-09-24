Артем Довбик оформив дубль і гольову передачу після виходу на заміну.

24 вересня збірна України на виїзді грала проти Вірменії в рамках Ліги націй УЄФА.

Головний тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков прийняв вольове рішення і випустив у стартовому складі 11 нових гравців, які не починали провальний минулий матч з Шотландією в основі.

На 22-й хвилині Олександр Зубков прострілив, а Олександр Тимчик замкнув передачу й таким чином забив свій дебютний гол у футболці національної збірної.

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В другому таймі вже Тимчик віддячив Зубкову, віддавши на того гольову передачу. Потім Зубков асистував Артему Довбику. Форвард "Дніпра-1" в свою чергу віддав гольову передачу на Данила Ігнатенка, для якого цей гол теж, як і для Тимчика, дебютний за збірну України.

Довбик на 84-й хвилині поставив крапку в матчі - 0:5 на табло!

Вірменія - Україна - 0:5

Голи: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81

Вірменія: Юрченко - Маргарян (Монрой, 75), Чалишир, Мкоян (Восканян, 76), Амбарцумян, Дашян - Байрамян, Григорян, Бічахчян (Арутюнян, 46) - Селараян (Серобян, 82), Барсегян (Шагоян, 63)

Україна: Лунін - Забарний, Кривцов (Матвієнко, 76), Качараба - Тимчик, Сидорчук (Піхальонок, 46), Ігнатенко, Миколенко - Зубков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбик, 67), Циганков (Ярмоленко, 66)

Збірна України: турнірне положення і календар в Групі 1 Дивізіону В Ліги націй

Сьогодні о 21:45 Ірландія зіграє проти Шотландії. 27 вересня у Польщі збірна України прийме Шотландію, а в той день також Ірландія протистоятиме Вірменії. Це буде останній тур поточного розіграшу Ліги націй.

На цю мить турнірне положення в Групі 1 Дивізіону В наступне: Україна - 10 очок (5 матчів), Шотландія - 9 (4), Ірландія - 4 (4), Вірменія - 3 (5).