Вирішальний для України поєдинок проти Шотландії пройде в Кракові.

У вівторок, 27 вересня, збірна України зіграє заключний матч в рамках групового етапу Ліги націй УЄФА проти національної команди Шотландії.

Гра пройде в Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Обслужить цю зустріч грецький суддя Анастасіос Сідіропулос.

Збірна України з рахунком 3:0 програла перший поєдинок проти Шотландії в Глазго.

Відео дня

Україна - Шотландія: трансляція

У прямому ефірі матч покажуть телеканали "1+1", "ICTV", "Суспільне" та "Інтер" в рамках інформаційного марафону "Єдині новини". Канали транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах і в мережі цифрового телебачення Т2.

Крім того, матч Україна - Шотландія можна буде подивитися на Київстар ТБ. Також матч можна буде переглянути в записі на платформі.

Відеотрансляція матчу України та Шотландії також відбудеться на YouTube-каналі Української Асоціації футболу.

Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом. Коментувати зустріч буде Андрій Столярчук.

Нагадаємо, після п'яти турів групового етапу Ліги націй в активі збірної України 10 набраних очок. Команда Петракова йде на другій позиції в групі 1 дивізіону В, відстаючи від Шотландії на два очки.

Таким чином, збірній України потрібно обов'язково вигравати у Шотландії, щоб посісти перше місце і завоювати путівку в дивізіон А Ліги націй.

Раніше УНІАН повідомляв, що букмекери вважають фаворитом саме Україну у протистоянні з Шотландією.

Нагадаємо, в минулому сезоні Ліги націй збірна України виступала в дивізіоні А, але вилетіла в дивізіон В через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин в Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.

Збірна України, у якої було 6 очок, у підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.

Вас також можуть зацікавити новини: