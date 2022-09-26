Збірну України в матчі з шотландцями влаштує тільки перемога.

У вівторок, 27 вересня, збірна України зіграє заключний матч в рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.

Суперником підопічних Олександра Петракова буде національна команда Шотландії.

Це буде номінально домашній матч для "синьо-жовтих", адже через повномасштабне вторгнення РФ міжнародні ігри на території України проводити заборонено. Матч України і Шотландії пройде в Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського.

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Обслужить цю зустріч Грецький суддя Анастасіос Сідіропулос. Допомагати Сідіропулосу на брівках будуть його співвітчизники Поліхроніс Костарас і Лазарос Дімітріадіс. Четвертий арбітр – Арістотеліс Діамантопулос.

Перед заключним матчем у Лізі націй збірна України з 10 очками йде на другому місці у групі 1 дивізіону В, Шотландія – перша з 12 балами. Переможець цієї групи підніметься у дивізіон А, отже, у грі проти шотландців підопічних Олександра Петракова може влаштувати лише перемога.

Україна - Шотландія: прогноз

Фаворитом майбутньої зустрічі з невеликою перевагою букмекери вважають збірну України.

На перемогу підопічних Олександра Петракова приймають ставки з коефіцієнтом 2,41. Нічия - 3,45. Перемога підопічних Стіва Кларка оцінюється коефіцієнтом 3,15.

У той же час, букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 6,50.

Додамо, що збірні України та Шотландії зіграли перенесений матч 1-го туру Ліги націй 21 вересня і та зустріч завершилася розгромною перемогою шотландців з рахунком 3:0.

Також Україна і Шотландія зустрічалися 1 червня в півфіналі відбору на ЧС-2022. Тоді підопічні Олександра Петракова впевнено перемогли з рахунком 3:1.

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