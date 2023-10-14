Збірна Португалії виграла сім з семи матчів в рамках відбору на Євро-2024.

У п'ятницю, 13 жовтня, відбувся поєдинок сьомого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому Португалія приймала Словаччину.

Гра проходила на стадіоні "Драгау" в Порту і завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 18-й хвилині - з передачі Бруну Фернандеша забив Гонсалу Рамуш. На 29-й хвилині Кріштіану Роналду реалізував пенальті і подвоїв перевагу збірної Португалії.

Відео дня

На 69-й хвилині зустрічі Давид Ганцко забив з передачі Ласло Бенеша і відіграв один м'яч. Через три хвилини Кріштіану Роналду оформив дубль і повернув Португалії перевагу в два м'ячі. На 80-й хвилині Словаччині вдалося ще один гол відіграти, відзначився Станіслав Лоботка. На більше сил у словаків не вистачило.

Португалія - Словаччина - 3:2

Голи: Рамуш, 18, Роналду, 29, пен, 72 - Ганцко, 69, Лоботка, 80

Португалія: Кошта, Далот, Діаш, А. Сілва, Канселу, Фернандеш, Палінья (Отавіу, 86), Б. Сілва (Невеш, 86), Роналду, Рамуш (Жота, 86), Леау (Фелікс, 65)

Словаччина: Дубравка, Пекарік (Томич, 76), Вавро, Шкріньяр, Ганцко, Куцка (Бенеш, 46), Лоботка, Дуда, Шранц (Дюріш, 86), Боженик (Полівка, 65), Мак (Суслов, 46)

Попередження: Фернандеш, 57, Палинья, 75 - Пекарик, 31, Дуда, 61, Суслов, 86

Огляд матчу:

Відзначимо, що Роналду забив 124-й і 125-й голи в кар'єрі за збірну Португалії. Примітно, що Кріштіану забив після 30 років 73 голи за національну команду. Для розуміння масштабу: ніхто стільки не забив у кар'єрі за збірні Англії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів, Швеції, Хорватії, Данії, Уругваю, Колумбії, Чилі, Мексики, США, Єгипту, Гани та ще 192-х країн світу, незалежно від віку.

Португалія завдяки цій перемозі достроково завоювала путівку до фінальної частини Євро-2024 з футболу. Підопічні Роберто Мартінеса виграли 7 з 7 матчів, набравши максимум очок. Різниця голів 27:2. Словаччина йде на другому місці в групі з 13 балами. Третій - Люксембург (11 очок).

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 Португалія зіграє проти Боснії і Герцеговини, а Словаччина зустрінеться з Люксембургом.

Вас також можуть зацікавити новини: