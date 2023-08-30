Португальський нападник забив п'ять голів в останніх двох іграх.

У вівторок, 29 серпня, відбувся поєдинок четвертого туру чемпіонату Саудівської Аравії з футболу, в якому "Аль-Наср" приймав "Аль-Шабаб".

Гра завершилася з рахунком 4:0 на користь господарів поля.

Головним героєм цієї зустрічі став зірковий нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. Португалець забив два голи і віддав гольову передачу на Садіо Мане. Ще один м'яч у складі переможців забив Султан Аль-Ганнам.

"Аль-Наср" - "Аль-Шабаб" - 4:0

Голи: Роналду, 13 пен, 38 пен, Мане, 40, Аль-Ганнам, 80

Огляд матчу:

Варто відзначити, що Кріштіану Роналду забив п'ять голів в останніх двох матчах за "Аль-Наср". Це найкраща статистика зіркового португальця за дві проведені гри поспіль після переїзду в Саудівську Аравію.

Ще один зірковий новачок "Аль-Насра" Садіо Мане забив три голи за дві гри.

Нагадаємо, "Аль-Наср" в минулому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії посів друге місце в турнірній таблиці. Команда набрала 67 очок за 30 матчів. "Аль-Шабаб" фінішував четвертим, заробивши 56 очок. Чинним чемпіоном країни є "Аль-Іттіхад".

За 4 тури поточного сезону чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Наср" заробив 6 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці. Лідирують "Аль-Іттіхад" і "Аль-Ахлі" (по 12 балів).

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