У вівторок, 29 серпня, відбувся поєдинок четвертого туру чемпіонату Саудівської Аравії з футболу, в якому "Аль-Наср" приймав "Аль-Шабаб".
Гра завершилася з рахунком 4:0 на користь господарів поля.
Головним героєм цієї зустрічі став зірковий нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. Португалець забив два голи і віддав гольову передачу на Садіо Мане. Ще один м'яч у складі переможців забив Султан Аль-Ганнам.
"Аль-Наср" - "Аль-Шабаб" - 4:0
Голи: Роналду, 13 пен, 38 пен, Мане, 40, Аль-Ганнам, 80
Огляд матчу:
Варто відзначити, що Кріштіану Роналду забив п'ять голів в останніх двох матчах за "Аль-Наср". Це найкраща статистика зіркового португальця за дві проведені гри поспіль після переїзду в Саудівську Аравію.
Ще один зірковий новачок "Аль-Насра" Садіо Мане забив три голи за дві гри.
Нагадаємо, "Аль-Наср" в минулому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії посів друге місце в турнірній таблиці. Команда набрала 67 очок за 30 матчів. "Аль-Шабаб" фінішував четвертим, заробивши 56 очок. Чинним чемпіоном країни є "Аль-Іттіхад".
За 4 тури поточного сезону чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Наср" заробив 6 очок і займає 6-е місце в турнірній таблиці. Лідирують "Аль-Іттіхад" і "Аль-Ахлі" (по 12 балів).