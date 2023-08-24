Іспанський захисник Емерік Лапорт змінив клубну прописку.

Футболіст національної збірної Іспанії Емерік Лапорт перейшов з "Манчестер Сіті" в "Аль-Наср".

29-річний захисник підписав контракт з саудівським клубом на три роки, повідомляє прес-служба команди.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, "Манчестер Сіті" отримає за трансфер Лапорта 30 мільйонів євро. Іспанський захисник зароблятиме в "Аль-Насрі" 20 мільйонів євро на рік.

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Відзначимо, що Емерік Лапорт став п'ятим новачком "Аль-Насра" в літнє трансферне вікно. Раніше саудівський клуб підписав Садіо Мане, Марцело Брозовича, Алекса Теллеса і Секо Фофана. Крім того, кольори цього клубу захищає знаменитий португалець Кріштіану Роналду.

У 2018 році "Манчестер Сіті" заплатив "Атлетіку" Більбао за перехід Лапорта 65 мільйонів євро.

У складі "городян" іспанський захисник зіграв 180 матчів, в яких забив 12 голів і зробив чотири результативні передачі. З "Ман Сіті" Лапорт завоював 15 трофеїв, в тому числі ставши переможцем Ліги чемпіонів і п'ятиразовим чемпіоном АПЛ.

Додамо, що "Аль-Наср" провально стартував у новому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії. Роналду і компанія програли двічі в двох стартових турах.

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