У п'ятницю, 28 квітня, був зіграний поєдинок 24-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з футболу між клубами "Аль-Наср" і "Аль-Раєд".
Зустріч завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:0.
"Аль-Наср" відкрив рахунок у дебюті першого тайму - на 4-й хвилині відзначився знаменитий португальський нападник Кріштіану Роналду.
У другому таймі господарі поля забили ще три м'ячі: відзначилися Абдулрахман Гаріб, Мохаммед Маран і Абдулмаджид Аль-Сулайхім.
"Аль-Наср" - "Аль-Раєд" - 4:0
Голи: Роналду, 4, Гаріб, 55, Маран, 90, Аль-Сулайхім, 90+5
Огляд матчу:
Варто відзначити, що ця перемога дозволила "Аль-Насру" перервати триматчеву безвиграшну серію.
В активі "Аль-Насра" 56 набраних очок за 25 зіграних матчів. Команда займає друге місце в турнірній таблиці першості Саудівської Аравії. Лідирує в чемпіонаті "Аль-Іттіхад", в активі якого 59 очок і на одну гру зіграно менше. "Аль-Раєд" з 26 балами займає 11-е місце.
Кріштіану Роналду зіграв у поточному сезоні чемпіонату Саудівської Аравії 12 матчів і забив 12 голів.