Кріштіану Роналду забив 12 голів у 12 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

У п'ятницю, 28 квітня, був зіграний поєдинок 24-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з футболу між клубами "Аль-Наср" і "Аль-Раєд".

Зустріч завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:0.

"Аль-Наср" відкрив рахунок у дебюті першого тайму - на 4-й хвилині відзначився знаменитий португальський нападник Кріштіану Роналду.

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У другому таймі господарі поля забили ще три м'ячі: відзначилися Абдулрахман Гаріб, Мохаммед Маран і Абдулмаджид Аль-Сулайхім.

"Аль-Наср" - "Аль-Раєд" - 4:0

Голи: Роналду, 4, Гаріб, 55, Маран, 90, Аль-Сулайхім, 90+5

Огляд матчу:

Варто відзначити, що ця перемога дозволила "Аль-Насру" перервати триматчеву безвиграшну серію.

В активі "Аль-Насра" 56 набраних очок за 25 зіграних матчів. Команда займає друге місце в турнірній таблиці першості Саудівської Аравії. Лідирує в чемпіонаті "Аль-Іттіхад", в активі якого 59 очок і на одну гру зіграно менше. "Аль-Раєд" з 26 балами займає 11-е місце.

Кріштіану Роналду зіграв у поточному сезоні чемпіонату Саудівської Аравії 12 матчів і забив 12 голів.

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