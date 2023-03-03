"Аль-Наср" з Роналду в складі ледь не осоромився в матчі проти головного аутсайдера ліги.

У п'ятницю, 3 березня, в рамках 19-го туру чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Наср" протистояв "Аль-Батіну".

Матч завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

Рахунок у грі був відкритий на 17-й хвилині - гостей вперед вивів уругвайський форвард Ренцо Лопес.

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"Аль-Насру" довго не вдавалося зрівняти рахунок і лише в компенсований до матчу час команді вдалося перевернути все в цій грі з ніг на голову. Спочатку на 90+3-й хвилині господарі поля зрівняли рахунок - відзначився Абдулрахман Гаріб, а на 12-й доданій хвилині Мохаммед Аль-Фатіль вивів свою команду вперед. Ще через три хвилини Мохаммед Маран забив третій гол у ворота "Аль-Батіна", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Аль-Наср" - "Аль-Батін" - 3:1

Голи: Гаріб, 90+3, Аль-Фатіль, 90+12, Маран, 90+14 - Лопес, 17

Огляд матчу:

Головна зірка "Аль-Насра" Кріштіану Роналду провів на полі весь матч. Португалець мав кілька гольових моментів, але реалізувати йому їх не вдалося.

Таким чином, форвард збірної Португалії перервав серію з 4 поєдинків поспіль, в яких він не залишав поле без результативних дій (8 голів і 2 асисти).

Відзначимо, що напередодні Роналду був визнаний найкращим гравцем лютого в чемпіонаті Саудівської Аравії. Для 38-річного португальця ця нагорода стала першою в новому чемпіонаті.

Нагадаємо, Роналду перейшов в "Аль-Наср" у зимове трансферне вікно. Сезон-2022/2023 португальський гравець починав у "Манчестер Юнайтед" , але пізніше покинув клуб через конфлікт з керівництвом і тренером.

Після 19-ти зіграних турів "Аль-Наср" займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії з 46 балами в активі. На другому місці йде "Аль-Іттіхад" з 44 очками. "Аль-Батін" займає останнє місце в чемпіонаті, маючи лише 6 зароблених очок.

У наступному турі чемпіонату "Аль-Наср" зіграє проти "Аль-Іттіхада" на виїзді. Поєдинок запланований на 9 березня.

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