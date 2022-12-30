"Аль-Наср" перебуває на 2-му місці в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Португальський нападник Кріштіану Роналду офіційно став гравцем "Аль-Насра".

Він гратиме під номером 7. Роналду зароблятиме до 200 млн доларів на рік в "Аль-Насрі", базовий оклад - 75 млн. "Аль-Наср" перебуває на 2-му місці в чемпіонаті Саудівської Аравії.

37-річний португалець у поточному сезоні провів 16 матчів за "Манчестер Юнайтед" і забив 3 голи при 2 гольових передачах. Він розірвав контракт з клубом за згодою сторін.

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Роналду вже прокоментував перехід в клуб із Саудівської Аравії.

"Дуже радий спробувати себе в новій лізі в іншій країні. Бачення "Аль-Насра" дуже надихає. Радий приєднатися до нових товаришів по команді. Допоможемо команді разом добитися ще більших успіхів", - сказав Роналду.

Роналду покинув "Манчестер Юнайтед": що відомо

Нагадаємо, за кілька днів до старту ЧС-2022 з футболу "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Кріштіану Роналду через резонансне інтерв'ю португальця, в якому зірковий футболіст розкритикував клуб і головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Хага.

Роналду повернувся в "Манчестер Юнайтед" влітку 2021 року. За цей час португалець провів у складі команди у всіх турнірах 54 матчі, забивши 27 голів і віддавши п'ять результативних передач.

Всього у складі "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зіграв 346 матчів, в яких забив 145 голів.