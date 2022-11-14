Кріштіану Роналду, ймовірно, цієї зими покине "Манчестер Юнайтед".

Легендарний нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду дав резонансне інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, в якому розкритикував свій клуб і головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Хага.

Португальський нападник заявив, що відчуває себе зрадженим, так як тренер і деякі люди в клубі намагаються витіснити його з команди. Також Кріштіану зазначив, що "МЮ" перестав прогресувати після того, як клуб покинув Алекс Фергюсон.

"Я не поважаю тен Хага, тому що він не поважає мене. Якщо людина не ставиться до мене з повагою, то від мене слід чекати такого ж.

Думаю, що вболівальники повинні знати правду. Я хочу найкращого для клубу. Ось чому я повернувся в "Манчестер Юнайтед". Але в нашому клубі не вистачає певних речей, які є в "Ман Сіті", "Ліверпулі", зараз в "Арсеналі". "МЮ" має бути на вершині, але, на жаль, це не так.

Мене намагаються витіснити, це почалося ще раніше. Не тільки тренер, а й два-три інших хлопці в команді. Тому я відчуваю себе зрадженим. Мене зробили козлом відпущення за всі невдачі.

Чи намагається "Манчестер Юнайтед" позбутися мене зараз? Не знаю. Чесно кажучи, Мені байдуже. Люди повинні знати правду. Після того, як з клубу пішов сер Алекс, прогресу немає. Я думав, що побачу якісь нові речі, адже технології розвиваються. Тут нічого не змінилося", - наводить слова Роналду The Sun.

Додамо, що це лише частина інтерв'ю, і його повну версію у журналіста обіцяли показати в середині тижня.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Кріштіану Роналду відмовився вийти на заміну в матчі з "Тоттенхемом" і покинув межі поля і стадіон ще до завершення гри.

Після цього головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг відсторонив португальського форварда від роботи з основною командою, проте згодом повернув до складу.

Невдоволення Кріштіану легко пояснити, оскільки легендарний форвард у сезоні 2022/23 не є основним гравцем "Манчестер Юнайтед". Кріштіану зіграв всього 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол).

Варто зазначити, що свій наступний матч "Манчестер Юнайтед" проведе вже після ЧС-2022 і в Англії не виключають, що Роналду після такого більше не зіграє за "червоних дияволів".

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