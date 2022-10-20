"Манчестер Юнайтед" впевнено розібрався з одним з лідерів поточного сезону АПЛ.

У середу, 19 жовтня, в рамках 12-го туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" на своєму полі зумів обіграти лондонський "Тоттенхем" (2:0).

У першому таймі команди зуміли створити гольові моменти, проте реалізувати їх не вдалося. Після перерви "червоні дияволи" двічі вразили ворота гостей, а авторами голів стали: Фред і Фернандеш.

"Шпори" намагалися втекти від поразки, проте навіть не змогли забити гол престижу.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" - 2:0

Голи: Фред, 47, Фернандеш, 69

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Мартінес, Варан, Далот, Фред, Каземіро (Еріксен, 87), Санчо (Еланга, 87), Фернандеш, Антоні (Мактоміней, 76), Решфорд

"Тоттенхем": Льоріс, Девіс, Дайєр (Санчес, 82), Ромеро, Перішич (Спенс, 89), Хейб'єрг, Біссума (Лукас Моура, 82), Бентанкур (Скіпп, 89), Доерті (Сессеньон, 82), Кейн, Сон

Попередження: Каземіро

Огляд матчу:

Скандальний вчинок Кріштіану Роналду

Незважаючи на яскраву перемогу "МЮ" над "Тоттенхемом", після гри всі говорили більше не про тріумф "червоних дияволів", а про вчинок Кріштіану Роналду.

Португальський нападник почав гру на лавці запасних. По ходу зустрічі він не виходив на поле "Олд Траффорд" аж до 88-ї хвилини матчу. Через це форвард покинув лавку запасних раніше фінального свистка арбітра, хоча у нього ще була можливість вийти на поле.

Крім того, як повідомляє The Athletic, Кріштіану Роналду покинув не тільки лавку запасних, але і поїхав зі стадіону "червоних дияволів" до фінального свистка.

Цей вчинок португальця викликав багато суперечок і обговорень після матчу.

Так, колишній захисник збірної Англії Денні Міллз розкритикував Роналду за відхід з лави запасних раніше закінчення матчу:

"Це абсолютна ганьба. Я думаю, що це неповага до команди, тренера, вболівальників. Він явно ставить себе вище, ніж клуб. Я думаю, що це абсолютна ганьба", - наводить слова Міллза Fox Sports.

Також поведінку Кріштіану прокоментував легендарний француз Тьєррі Анрі:

"Це непросте рішення, але тренер тут заради команди, а не заради Кріштіану Роналду. Кріштіану - частина команди, і йому потрібно знайти рішення.

Іноді тен Хагу доводиться грати без нього, і складно, коли люди говорять про нього. Не так багато є людей, які домоглися того ж, що і Роналду. Але мова йде про те, що він робить зараз. Роналду на сьогоднішній день не робить того, що він робив раніше", - наводить слова Анрі Mirror.

Головний тренер команди Ерік Тен Хаг також відреагував на вчинок нападника, сказавши, що розбереться з цим:

"Я бачив його, але не розмовляв з ним. Не звертаю на це уваги, я розберуся з цим завтра. Я хочу зосередитися на команді", - наводить слова Тен Хага Sky Sports.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні АПЛ Кріштіану Роналду зіграв у восьми матчах, в яких забив один гол. У пресі активно поширюються чутки про те, що форвард хоче покинути "Манчестер Юнайтед" в зимове трансферне вікно.

Після 12-ти турів "Манчестер Юнатйде" з 19 очками в активі займає 5-у позицію в турнірній таблиці АПЛ.

У наступному турі "червоні дияволи" зіграють на виїзді проти "Челсі". Гра запланована на 22 жовтня.

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