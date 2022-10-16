Поліція Манчестера знову заарештувала англійського нападника Мейсона Грінвуда.

Нападаючий "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Мейсон Грінвуд знову заарештований поліцією. 21-річний футболіст, якого підозрюють у зґвалтуванні, порушив умови звільнення під заставу.

Гравець заарештований за підозрою в контакті зі своєю передбачуваною жертвою, що є порушенням умов виходу під заставу.

Поліцейські заарештували Грінвуда вранці 15 жовтня в його особняку.

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"Поліції Великого Манчестера відомо про звинувачення 21-річного чоловіка в порушенні умов застави, і в суботу, 15 жовтня 2022 року, був проведений арешт. В даний час проводиться розслідування", - йдеться в заяві поліції.

"Манчестер Юнайтед" в клубній заяві підтвердив інформацію про арешт Грінвуда і повідомив про відсторонення футболіста до завершення судового процесу.

"Манчестер Юнайтед" зазначає, що прокуратура висунула проти Мейсона Грінвуда кримінальні звинувачення. Він залишається відстороненим клубом до результатів судового процесу", - написано в заяві клубу.

Як повідомляє британська преса, перше засідання суду з розгляду справи Мейсона Грінвуда пройде в понеділок, 17 жовтня.

Нагадаємо, форварда "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда затримали ще в січні 2022 року. Тоді його колишня дівчина виставили в соцмережі свої фотографії з побоями. Грінвуд звинувачується в згвалтуванні, нанесенні тілесних ушкоджень, нападі і погрозах вбивством. Йому загрожує сім років в'язниці.

"Манчестер Юнайтед" відсторонив Грінвуда, і він не грав за клуб з матчу проти "Вест Хема", який пройшов 22 січня. Компанія Nike, яка співпрацювала з форвардом, спочатку призупинила відносини з ним, а пізніше оголосила про розірвання контракту.

Мейсон Грінвуд: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Мейсон Грінвуд виступає за основну команду "Манчестер Юнайтед" з 2018 року.

У складі "МЮ" 21-річний Грінвуд зіграв 129 матчів, в яких забив 35 голів і віддав 12 результативних передач.

У складі манкуніанців форвард - фіналіст Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021.

З 2020 року Грінвуд викликається до національної збірної Англії.

Є одним з найперспективніших і талановитих футболістів Англії.

До арешту, авторитетний портал Transfermarkt оцінював вартість Грінвуда в 50 мільйонів євро.

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