Дівчина Мейсона Грінвуда заявила, що знаменитий футболіст її бив.

Нападник збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Мейсон Грінвуд, якого напередодні звинуватили у насильстві, відсторонений від роботи з командою.

Про це повідомляє у своєму Twitter журналіст Daily Mail Майк Кіган.

За даними джерела, "Манчестер Юнайтед" відсторонив футболіста від тренувань та ігор до з'ясувань обставин у даній справі.

Раніше колишня дівчина футболіста Харріет Робсон звинуватила його у фізичному і сексуальному насильстві. Вона виклала відео і фото, де показала численні синці на тілі і закривавлене обличчя.

В "Манчестер Юнайтед" відразу відреагували на ситуацію та опублікували заяву:

"Нам відомо про зображення та твердження, що циркулюють у соціальних мережах. Ми не робитимемо жодних коментарів, поки факти не будуть встановлені. "Манчестер Юнайтед" засуджує будь-якого виду насильства", - йдеться у заяві.

Це не перший гучний скандал з участю Мейсона Грінвуда

У вересні 2020 року Мейсон разом з Філом Фоденом з "Манчестер Сіті" замовив додому двох ісландських повій. Вони влаштували секс-вечірку, хоча в країні на той момент діяли жорсткі обмежувальні заходи. Пізніше їх вигнали з розташування збірної Англії, за яку вони повинні були дебютувати.

Читайте такожЗіркового футболіста засудили до 9 років в язниці за групове зґвалтуванняПотім англійські ЗМІ опублікували відео - на ньому Грінвуд надував повітряну кульку за допомогою балона з оксидом азоту, а після вдихав звеселяючий газ. Дії Мейсона викликали в Англії резонанс. У країні не заборонений оксид азоту, але у нього є негативні ефекти, які приводили навіть до летальних наслідків.

"Визнаю, що навіть бажання спробувати його - це велика помилка з мого боку. Я настійно закликаю інших не слідувати моєму прикладу. Хоч мені всього 18 років, я повністю усвідомлюю, що у мене є привілеї і обов'язки, але на цьому тижні я також дізнався, що мене будуть судити за вищими стандартами через те, що я футболіст. Я повинен поважати це в майбутньому. Я буду вчитися на цих уроках, і я сповнений рішучості відплатити за віру моїх тренерів в мене", - сказав Грінвуд The Telegraph.

Тепер Мейсон всерйоз може потрапити у в'язницю, де вже перебуває за справу про зґвалтування екс-гравець "Манчестер Сіті" Бенджамен Менді.

Один з найталановитіших вихованців "МЮ" через жахливий вчинок поставив свою кар'єру під загрозу.

Мейсон Грінвуд: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"