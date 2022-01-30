Дівчина нападника "Манчестер Юнайтед" виклала відео, в якому показала, що форвард побив її до крові.

Модель Харріет Робсон, дівчина нападника "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Мейсона Грінвуда, звинуватила гравця в насильстві.

Дівчина виклала в сторіс свого Instagram ряд відео і фото, на яких показала, що у неї на тілі численні синці, а також до крові розбита губа.

"Ось що зі мною насправді робить Мейсон Грінвуд", - підписала публікації дівчина.

На опублікованих кадрах можна побачити синці на різних частинах тіла Робсон, а на одному з відео - її закривавлене обличчя. Крім того, вона поділилася фрагментом аудіозапису, який підтверджує побої з боку футболіста.

Відео побоїв:

"Манчестер Юнайтед" виступив із заявою після того, як з'явилися звинувачення на адресу зіркового нападника команди.

"Нам відомо про зображення та твердження, що циркулюють у соціальних мережах.

Ми не будемо робити ніяких подальших коментарів, поки не будуть встановлені факти. "Манчестер Юнайтед" не виправдовує насильство будь-якого роду", - цитує клуб видання Manchester Evening News.

Додамо, що 20-річний Мейсон Грінвуд в цьому сезоні виходив на поле 18 разів в чемпіонаті Англії і відзначився п'ятьма забитими м'ячами.