Модель Харріет Робсон, дівчина нападника "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Мейсона Грінвуда, звинуватила гравця в насильстві.
Дівчина виклала в сторіс свого Instagram ряд відео і фото, на яких показала, що у неї на тілі численні синці, а також до крові розбита губа.
"Ось що зі мною насправді робить Мейсон Грінвуд", - підписала публікації дівчина.
На опублікованих кадрах можна побачити синці на різних частинах тіла Робсон, а на одному з відео - її закривавлене обличчя. Крім того, вона поділилася фрагментом аудіозапису, який підтверджує побої з боку футболіста.
Відео побоїв:
"Манчестер Юнайтед" виступив із заявою після того, як з'явилися звинувачення на адресу зіркового нападника команди.
"Нам відомо про зображення та твердження, що циркулюють у соціальних мережах.
Ми не будемо робити ніяких подальших коментарів, поки не будуть встановлені факти. "Манчестер Юнайтед" не виправдовує насильство будь-якого роду", - цитує клуб видання Manchester Evening News.
Додамо, що 20-річний Мейсон Грінвуд в цьому сезоні виходив на поле 18 разів в чемпіонаті Англії і відзначився п'ятьма забитими м'ячами.
Читайте такожСім'я сховалася в шафі: будинок зіркового футболіста Манчестер Юнайтед пограбувалиМейсон Грінвуд: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"
- Мейсон Грінвуд виступає за основну команду "Манчестер Юнайтед" з 2018 року.
- У складі "МЮ" 20-річний Грінвуд зіграв вже 129 матчів, в яких забив 35 голів і віддав 12 результативних передач.
- У складі манкуніанців форвард - фіналіст Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021.
- З 2020 року Грінвуд викликається в національну збірну Англії.
- Є одним з найперспективніших і талановитих футболістів Англії.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 50 мільйонів євро.