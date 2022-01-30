Талановитий футболіст може понести суворе покарання.

Футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Мейсон Грінвуд заарештований за підозрою в згвалтуванні і побитті своєї дівчини Харрієт Робсон.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на поліцію.

Знаменитий форвард "МЮ" найближчим часом буде знаходиться під вартою.

"Було розпочато розслідування, і після розслідування ми можемо підтвердити, що чоловік у віці 20 років був заарештований за підозрою в згвалтуванні і нападі. Він залишається під вартою для допиту. Слідство триває", - зазначило в інтерв'ю The Sun джерело в поліції.

Нагадаємо, раніше 20-річна модель виклала в Instagram наслідки нападу спортсмена, а також розмістила аудіозапис, на якому чутно, як Грінвуд примушує її до сексу.

У "Манчестер Юнайтед" відразу відреагували на ситуацію і опублікували заяву:

"Нам відомо про циркулюючі в соціальних мережах зображення і твердження. Ми не будемо робити жодних коментарів, поки факти не будуть встановлені. "Манчестер Юнайтед" засуджує будь-якого виду насильство", - йдеться в заяві.

Читайте такожЗіркового футболіста засудили до 9 років в язниці за групове зґвалтуванняТакож стало відомо, що футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відсторонив Мейсона Грінвуда від роботи з командою до повного з'ясування всіх обставин справи.

Один з найталановитіших вихованців "МЮ" через жахливий вчинок поставив свою кар'єру під загрозу. Грінвуд серйозно може потрапити до в'язниці, де вже перебуває за справу про зґвалтування футболіст "Манчестер Сіті" Бенджамен Менді.

Мейсон Грінвуд: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"