У пресі все більше з'являється чуток, що португалець хоче покинути клуб із Манчестера взимку.

Керівництво "Манчестер Юнайтед" прибере форварда Кріштіану Роналду зі складу першої команди після інциденту на матчі з "Тоттенхемом", коли португалець покинув стадіон до фінального свистка.

Про це повідомляє The Athletic.

"Манчестер Юнайтед" офіційно заявив, що 37-річний легендарний португалець не буде брати участь у матчі АПЛ проти "Челсі" 22 жовтня.

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Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаґ ухвалив рішення відсторонити Роналду від тренувань з першою командою. Кріштіану відтепер тренуватиметься індивідуально або з молодіжною командою.

Раніше була версія, що перед тим, як залишити технічну зону "МЮ" на 90-й хвилині зустрічі, Роналду відмовився виходити на заміну.

Знаменитий у минулому футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Ріо Фердінанд дав свою оцінку інциденту.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні АПЛ Кріштіану Роналду зіграв у восьми матчах, в яких забив один гол. У пресі все більше з'являється чуток, що португалець хоче покинути клуб із Манчестера взимку.

Після 12-ти турів "Манчестер Юнайтед" з 19 очками в активі займає 5-у позицію в турнірній таблиці АПЛ.

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