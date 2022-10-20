Кріштіану Роналду викликав обурення публіки, покинувши стадіон ще до завершення гри з "Тоттенхемом".

Легендарний у минулому футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Ріо Фердінанд відреагував на скандальний вчинок Кріштіану Роналду в останньому матчі "червоних дияволів" проти "Тоттенхема".

Фердинанд заявив, що не розуміє, навіщо керівництво "МЮ" зберегло у своєму складі португальського нападника.

"Єдиною моєю думкою може бути те, що Кріштіану Роналду приберегли на вихідні проти "Челсі". Це єдиний варіант, який логічно пояснює його повну відсутність з "Тоттенхемом". Звичайно, я думаю, що Роналду буде розлюченим. Я не очікував від нього нічого іншого.

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Велика проблема Еріка Тен Хага полягає в тому, що підходячи до наступного трансферного вікна, він повинен дуже ретельно обмірковувати свої дії.

Якщо він часто не бачить Роналду в стартовому складі своєї команди, йому доведеться звільнити його від контракту. Він повинен відпустити його. Це несправедливо до всіх - до клубу, Роналду, Тен Хагу. Перше питання йому після кожної гри: "Чому Роналду не в старті?".

Тепер це буде історія для ЗМІ. "Юнайтед" виграв з рахунком 2:0, а головна історія буде про Роналду. Так бути не може. Всі сидять і думають, чому "Манчестер Юнайтед" просто не відпустив його влітку, якщо Тен Хаг знав, що Роналду не був у його планах. Це мене збиває з пантелику. Якщо це так, то Роналду треба було відпустити. Це буде заважати Тен Хагу рухатися вперед до тих пір, поки Роналду не піде, адже це кумир і суперзірка", - наводить слова Ріо Фердінанда видання Daily Mail.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" здобув перемогу над "Тоттенхемом" в рамках 12-го туру чемпіонату Англії з футболу з рахунком 2:0.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг залишив у запасі на цей матч Кріштіану Роналду і не випускав португальця аж до завершення гри.

Іменитий форвард був роздратований таким рішенням тренера і покинув стадіон ще до завершення гри з "Тоттенхемом". Така поведінка Роналду викликало масу невдоволення і суперечок.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні АПЛ Кріштіану Роналду зіграв у восьми матчах, в яких забив один гол. У пресі активно поширюються чутки про те, що форвард хоче покинути "Манчестер Юнайтед" в зимове трансферне вікно.

Після 12-ти турів "Манчестер Юнайтед" з 19 очками в активі займає 5-у позицію в турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі "червоні дияволи" зіграють на виїзді проти "Челсі". Гра запланована на 22 жовтня.

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