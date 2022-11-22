Кріштіану Роналду після ЧС-2022 займеться пошуками нового клубу.

Знаменитий португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду покинув англійський клуб.

Як повідомляє прес-служба "червоних дияволів", з 37-річним футболістом був розірваний договір за взаємною згодою.

Клуб подякував португальцю за величезний внесок у розвиток команди протягом двох періодів його кар'єри в манкуніанському клубі.

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"Клуб дякує Роналду за його величезний внесок і бажає йому і його родині всього найкращого в майбутньому.

Всі в "Манчестер Юнайтед" зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Еріка тен Хага і спільній роботі по досягненню успіху на полі", - йдеться в заяві клубу.

Кріштіану Роналду також виступив із заявою після розірвання контракту з "Манчестер Юнайтед".

"Після переговорів з "Манчестер Юнайтед" ми прийшли до взаємної згоди про розірвання мого контракту.

Я люблю "Юнайтед" і фанатів, які ніколи не зміняться.

Схоже, настав час шукати новий виклик. Я бажаю "Манчестер Юнайтед " всього найкращого", - наводить слова Роналду журналіст Фабріціо Романо в Твіттері.

Зазначимо, що причиною розірвання контракту з Роналду стало резонансне інтерв'ю португальського форварда британському журналісту пірсу Моргану, в якому Кріштіану заявив серед іншого, що не поважає головного тренера "Манчестер Юнайтед" Еріка тен Хага, а також розкритикував керівництво клубу.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду повернувся в "Манчестер Юнайтед" влітку 2021 року. За цей час португалець провів у складі команди у всіх турнірах 54 матчі, забивши 27 голів і віддавши п'ять результативних передач.

Всього у складі "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зіграв 346 матчів, в яких забив 145 голів.

Наразі Роналду у складі збірної Португалії перебуває у Катарі на чемпіонаті світу-2022. На світовій першості португальці зіграють в групі з Ганою, Уругваєм і Південною Кореєю.

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