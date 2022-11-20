Португальський форвард, ймовірно, шукатиме собі новий клуб після ЧС-2022.

Зірковий португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду може провести другу половину сезону в резервній команді "червоних дияволів".

Як повідомляє The Telegraph, такий варіант можливий, якщо сторони не узгодять розірвання контракту Роналду, який закінчується влітку 2023 року.

Напередодні португальський форвард дав резонансне інтрев'ю журналісту пірсу Моргану, в якому розкритикував керівництво "Манчестер Юнайтед" і принизив головного тренера манкуніанців Еріка тен Хага.

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Як повідомляють британські ЗМІ, керівництво "червоних дияволів" прийняло рішення розірвати контракт з Роналду без виплати компенсації. Клубом вже була проведена велика робота з оцінки юридичних можливостей.

Додамо, що згідно з чинною угодою Роналду отримує 560 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що робить його найбільш високооплачуваним гравцем в історії манкуніанців.

Якщо Кріштіану не погодиться покинути клуб без виплати компенсації, то в "МЮ" готові продовжити виплачувати Роналду зарплату, але з основою клубу форвард тренуватися не буде, а проведе залишок сезону з резервною командою.

ЗМІ уточнюють, що головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг не хоче бачити Роналду в своїй команді після виходу скандального інтерв'ю.

Повідомляється, що ситуацією з Роналду в "МЮ" хоче скористатися лондонський "Челсі". Нове керівництво клубу ще влітку хотіло запросити португальця, але тоді тренер "синіх" Томас Тухель не бажав цього трансферу. Пізніше "Челсі" звільнив Тухеля і в зимове трансферне вікно лондонський клуб готовий підписати Кріштіану, але за умови, що португалець отримає статус вільного агента.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв всього 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол).

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