З'явилися нові уривки скандального інтерв'ю Кріштіану Роналду.

Нападник збірної Португалії і "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду напередодні дав резонансне інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, в якому розкритикував керівництво клубу і принизив головного тренера команди Еріка тен Хага.

Тепер з'явилися нові уривки інтерв'ю португальського форварда, який, по всій видимості, більше не має наміру залишатися в стані "червоних дияволів" і вирішив розповісти вболівальникам про всі проблеми всередині клубу.

Цього разу Роналду розкрив справжню причину своєї відсутності на передсезонній підготовці "Манчестер Юнайтед", про що говорили все літо.

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"Я зустрівся з керівництвом "Манчестер Юнайтед" і вони як би не вірили мені, що щось не так. Через це я почувався погано.

Вони не вірили мені. І це болить мене, тому що вони поставили під сумнів моє чесне слово, що мені було важко, особливо через Беллу (молодшу дочку), коли ми провели тиждень у лікарні, тому що у Белли були великі проблеми.

Тому я і не відправився на передсезонку. Я не міг залишити сім'ю заради передсезонної підготовки. Тому мене там не було", - наводить слова Роналду talkSPORT.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду цього літа повністю пропустив підготовку "Манчестер Юнайтед" до нового сезону. Португалець також не відправився з командою в передсезонне турне по Таїланду та Австралії.

Тоді ЗМІ пов'язували поведінку Роналду з бажанням португальця покинути "Манчестер Юнайтед" і перейти в інший клуб.

Додамо, що цього літа "Манчестер Юнайтед" очолив нідерландський фахівець Ерік Тен Хаг і у португальського форварда не склалися з ним стосунки. При ньому Роналду втратив місце в основному складі і португалець почав відкрито критикувати наставника "МЮ".

Один з найскандальніших вчинків Кріштіану трапився в жовтні в матчі 12-го туру АПЛ проти "Тоттенхема". Тен Хаг залишив Роналду на лавці запасних на матч з лондонським клубом і не випускав до завершення другого тайму. За кілька хвилин до фінального свистка тренер "МЮ" хотів провести заміну і випустити Кріштіану на поле, але португалець відмовився виходити на заміну і покинув стадіон до завершення гри.

Після цього головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг відсторонив португальського форварда від роботи з основною командою, проте згодом повернув до складу.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв всього 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол).

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