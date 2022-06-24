Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прийняв рішення завершити свої виступи в англійському "Манчестер Юнайтед".
За інформацією As, легендарний португалець вирішив, що не хоче більше виступати за "Манчестер Юнайтед", не маючи шансів на завоювання трофеїв.
Підписати 37-річного форварда може мюнхенська "Баварія". Цей варіант розглядається на випадок, якщо Роберт Левандовскі все ж піде з німецького клубу цього літа. Раніше поляк заявив, що прийняв рішення покинути "Баварію".
Оточення Роналду вже знає про інтерес з боку мюнхенців.
Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" посів шосте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги і не зміг кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.
"Баварія" ж у 32-й раз у своїй історії стала чемпіоном Німеччини. Мюнхенці в 10-й раз поспіль перемогли в Бундеслізі, що є абсолютним рекордом серед команд топ-5 європейських ліг.
Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"
- Роналду виступає за англійський клуб з серпня 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 мільйонів євро.
У сезоні-2021/2022 Роналду провів 38 матчів у складі "червоних дияволів" у всіх турнірах, в яких забив 24 голи і віддав три гольові передачі. Він став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.
- Контракт Роналду з "червоними дияволами" закінчується в 2023 році.