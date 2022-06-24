Кріштіану Роналду може продовжити свою кар'єру в німецькому чемпіонаті.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прийняв рішення завершити свої виступи в англійському "Манчестер Юнайтед".

За інформацією As, легендарний португалець вирішив, що не хоче більше виступати за "Манчестер Юнайтед", не маючи шансів на завоювання трофеїв.

Підписати 37-річного форварда може мюнхенська "Баварія". Цей варіант розглядається на випадок, якщо Роберт Левандовскі все ж піде з німецького клубу цього літа. Раніше поляк заявив, що прийняв рішення покинути "Баварію".

Оточення Роналду вже знає про інтерес з боку мюнхенців.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" посів шосте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги і не зміг кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

"Баварія" ж у 32-й раз у своїй історії стала чемпіоном Німеччини. Мюнхенці в 10-й раз поспіль перемогли в Бундеслізі, що є абсолютним рекордом серед команд топ-5 європейських ліг.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"