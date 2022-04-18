Пара чекала близнюків, але хлопчик не вижив.

В родині зірки футболу Кріштіану Роналду сталося горе. Під час пологів помер син футболіста.

Про це Роналду повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що пара чекала близнюків, але під час пологів вижила тільки дівчинка.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого малюка. Це найбільший біль, який може відчувати будь-який батько. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили прожити цей момент з надією і щастям. Ми хотіли б подякувати лікарям і медсестрам за надану допомогу і підтримку. Ми спустошені і просимо про конфіденційність в цей дуже важкий час. Наш хлопчик, ти наш ангел. Ми будемо любити тебе вічно", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що зовсім недавно Роналду запостив фото зі своєю коханою Джорджиною Родрігес, яка показала фото ще ненароджених малюків.

Як раніше повідомляв УНІАН, знаменитий португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду розбив телефон вболівальника після матчу 32-го туру англійської Прем'єр-ліги з "Евертоном", який "червоні дияволи" програли команді українця Віталія Миколенка.

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