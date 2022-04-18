Кріштіану Роналду і його наречена під час пологів втратили сина / фото instagram / Кріштіану Роналду

В родині зірки футболу Кріштіану Роналду сталося горе. Під час пологів помер син футболіста.

Про це Роналду повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що пара чекала близнюків, але під час пологів вижила тільки дівчинка.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого малюка. Це найбільший біль, який може відчувати будь-який батько. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили прожити цей момент з надією і щастям. Ми хотіли б подякувати лікарям і медсестрам за надану допомогу і підтримку. Ми спустошені і просимо про конфіденційність в цей дуже важкий час. Наш хлопчик, ти наш ангел. Ми будемо любити тебе вічно", - йдеться в повідомленні.

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Варто відзначити, що зовсім недавно Роналду запостив фото зі своєю коханою Джорджиною Родрігес, яка показала фото ще ненароджених малюків.

Роналду зі своєю нареченою поділилися своїм щастям / фото instagram / Кріштіану Роналду

Як раніше повідомляв УНІАН, знаменитий португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду розбив телефон вболівальника після матчу 32-го туру англійської Прем'єр-ліги з "Евертоном", який "червоні дияволи" програли команді українця Віталія Миколенка.

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