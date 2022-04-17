Португальський форвард встановив новий рекорд англійського чемпіонату.

В рамках 33-го туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" обіграв на своєму полі "Норвіч" з рахунком 3:2.

Головним героєм зустрічі став форвард "червоних дияволів" Кріштіану Роналду, який відзначився трьома забитими голами.

"Манчестер Юнайтед" - "Норвіч" - 3:2

Голи: Роналду, 7, 32, 76 - Дауелл, 45+1, Пуккі, 52

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Магвайр, Ліндельоф, Алекс Теллес (Рашфорд, 74), Фернандеш, Погба (Мата, 74), Лінгард (Матіч, 63), Еланга, Роналду, Санчо

"Норвіч": Крулл, Байрам, Хенлі, Гібсон, Яннуліс, Норманн, Маклін (Гілмор, 73), Даувелл (Плахета 74), Лі-Мелоу (Роу, 82), Рашиця, Пуккі

Огляд матчу:

Хет-трик у матчі проти "Норвіча" став для Роналду 60-м у професійній кар'єрі. Кріштіану оформив 50 хет-триків на клубному рівні і ще 10 - у складі збірної Португалії.

Крім того, Кріштіану Роналду встановив новий рекорд англійської Прем'єр ліги. Португалець став першим футболістом у віці 36+ років, який забив 15+ голів за сезон в чемпіонаті Англії.

Роналду захищає кольори "Манчестер Юнайтед" з серпня 2021 року. У нинішньому розіграші англійської Прем'єр ліги португалець зіграв у 25 матчах, в яких забив 15 голів і віддав три результативні передачі.

"Манчестер Юнайтед" набрав 54 очки в 32 зустрічах і займає п'яте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022, відстаючи від лідера на 20 очок.

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