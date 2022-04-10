Кріштіану Роналду був засмучений поразкою в матчі проти "Евертона".

Знаменитий португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду розбив телефон вболівальника після матчу 32-го туру англійської Прем'єр-ліги з "Евертоном", який "червоні дияволи" програли команді українця Віталія Миколенка.

Коли португалець йшов у підтрибунне приміщення після закінчення зустрічі, один з уболівальників протягнув телефон. Форвард відмахнувся від руки фаната, після чого телефон впав на землю і відскочив від неї, повідомляє видання Sky Sports.

Пізніше з'ясувалося, що фанатом, якому Роналду розбив телефон, виявився 14-річний хлопчик з аутизмом Джейк Хардінг.

Мама Джейка Сара Келлі розповіла про інцидент за участю нападника "Манчестер Юнайтед".

"Мій син знімав на відео гравців "Манчестер Юнайтед", які йшли в підтрибунне відвідування. Потім він опустив телефон нижче, тому що побачив кров на нозі Роналду, коли той стягнув гетру. Джейк опустив телефон, щоб подивитися, що там таке. Він не вимовив ні слова. Роналду йшов повз в жахливому настрої, вибив телефон з рук мого сина і пішов далі. По синяку видно, що був контакт. Я просто не можу повірити, що я говорю про це.

Він був дуже засмучений, це повністю відбило у сина бажання знову йти на гру. У нього аутизм і диспраксія. Це був перший футбольний матч, який він відвідав. У нас був чудовий день до цих кількох секунд. Це все зіпсувало.

Роналду - це кумир. Так, він не з "Евертона", але він важливий гравець. Мій син постійно говорив: "Там буде Роналду". Це його кумир. Я б зрозуміла, якби Джейк розмахував телефоном перед його обличчям, але такого не було. Він лише хотів розглянути рану. Це хлопчик з аутизмом, який зазнав нападу з боку футболіста. Це мій погляд як мами", - наводить слова Келлі Liverpool Echo.

Також стало відомо, що даним інцидентом зацікавилася поліція.

"Ми можемо підтвердити, що підтримуємо зв'язок з "Манчестер Юнайтед" і "Евертоном" після повідомлень про інцидент. В даний час поліція проводить розслідування, офіцери працюють з "Евертоном", щоб переглянути записи з камер відеоспостереження. Проводяться опитування свідків з метою встановлення факту правопорушення", - говориться в заяві поліції Мерсисайда.

Варто відзначити, що португальський нападник Кріштіану Роналдувибачився перед уболівальником, чий телефон він розбив.

"У такі важкі моменти завжди складно справлятися з емоціями. Проте ми завжди повинні бути шанобливими, терплячими і подавати приклад молоді, яка любить цю прекрасну гру. Я хочу вибачитися за свій спалах і, якщо це можливо, в знак прихильності чесності і спортивним принципам запросити цього фаната на матч на "Олд Траффорд", - написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" має 51 набраний бал після 31 туру англійської Прем'єр ліги і займає 7-у позицію в турнірній таблиці. "Евертон" займає 17-е місце з 28 очками і бореться за виживання.

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