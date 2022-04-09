"Іриски" зміцнили позиції у боротьбі за виживання.

"Евертон" у домашніх стінах мінімально здолав "Манчестер Юнайтед" в рамках 32-го туру чемпіонату Англії з футболу.

Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відбігав усі 90 хвилин.

"Евертон" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Гол: Гордон, 27

"Евертон": Пікфорд, Коулмен, Годфрі, Кін, Миколенко, Делф (Дукуре, 84), Аллан, Івобі, Калверт-Льюїн (Грей, 71), Рішарлісон, Гордон

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Бісака, Магуайр, Ліндельоф, Теллес, Матіч (Мата, 64), Фред (Погба, 36), Бруну Фернандеш, Роналду, Решфорд (Еланга, 64), Санчо

Додамо, що в рамках 32-го туру АПЛ відбудеться мегаматч: битву титанів влаштують "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті". 10 квітня о 18:30 за київським часом на "Етіхад Стейдіум" зійдуться претенденти на чемпіонський титул.

АПЛ: положення команд