"Евертон" у домашніх стінах мінімально здолав "Манчестер Юнайтед" в рамках 32-го туру чемпіонату Англії з футболу.
Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відбігав усі 90 хвилин.
"Евертон" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0
Гол: Гордон, 27
"Евертон": Пікфорд, Коулмен, Годфрі, Кін, Миколенко, Делф (Дукуре, 84), Аллан, Івобі, Калверт-Льюїн (Грей, 71), Рішарлісон, Гордон
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Бісака, Магуайр, Ліндельоф, Теллес, Матіч (Мата, 64), Фред (Погба, 36), Бруну Фернандеш, Роналду, Решфорд (Еланга, 64), Санчо
Додамо, що в рамках 32-го туру АПЛ відбудеться мегаматч: битву титанів влаштують "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті". 10 квітня о 18:30 за київським часом на "Етіхад Стейдіум" зійдуться претенденти на чемпіонський титул.
АПЛ: положення команд
"Манчестер Сіті" після 30 турів має 73 очки. "Ліверпуль" має 72 очки після аналогічної кількості поєдинків.
"Челсі" після 29 турів має 59 балів. У "Арсенала" 54 очки за 29 матчів. У "Тоттенхема" теж 54 очки, але на гру більше проведено.
"Вест Хем" та "Манчестер Юнайтед" мають по 51 балу після 31 туру. Вони ділять шосту позицію.
"Евертон" посідає 17-е місце з 28 очками і бореться за виживання.