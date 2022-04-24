"Баварія" стала чемпіоном Бундесліги вдесяте поспіль.

У суботу, 23 квітня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені в рамках 31-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/2022 "Баварія" приймала дортмундську "Боруссію". Господарі здобули перемогу з рахунком 3:1.

Рахунок був відкритий у першому таймі. На 15-й хвилині відзначився півзахисник мюнхенців Серж Гнабрі, йому асистував Леон Горецка. На 34-й хвилині перевагу "Баварії" подвоїв нападник Роберт Левандовскі, гольовий пас віддав Томас Мюллер.

На 52-й хвилині пенальті у ворота господарів реалізував півзахисник Емре Джан. На 83-й хвилині взяттям воріт відзначився хавбек мюнхенців Джамал Мусіала.

"Баварія" - "Боруссія" Д - 3:1

Голи: Гнабрі, 15, Левандовскі, 34, Мусіала, 83 - Джан, 52 (пен.)

"Баварія": Нойєр, Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс, Кімміх, Горетцка, Гнабрі, Мюллер, Коман, Левандовскі

"Боруссія" Д: Хітц, Вольф, Аканджи, Загаду, Геррейро, Джан, Беллінгем, Брандт, Ройс, Рейньєр, Холанд

Попередження: Джан

Огляд матчу:

Завдяки перемозі в матчі з дортмундським клубом "Баварія" забезпечила собі дострокову перемогу в чемпіонаті Німеччини. Мюнхенці набрали 75 очок після 31 туру, у найближчого переслідувача - "Боруссії" Д - 63 очки.

Оскільки в Бундеслізі 34 тури, "Боруссія" не зможе наздогнати "Баварію" за кількістю очок.

"Баварія" в 32-й раз у своїй історії стала чемпіоном Німеччини. Мюнхенці в 10-й раз поспіль перемогли в Бундеслізі. У "Боруссії" Д вісім перемог у німецькій першості, востаннє "джмелі" ставали чемпіоном у сезоні-2011/2012.

Варто відзначити, що "Баварія" встановила рекорд для клубів з топ-5 європейських ліг за кількістю перемог у чемпіонаті поспіль. Команда з Мюнхена перевершила досягнення туринського "Ювентуса", у якого було 9 перемог поспіль у Серії А.

Найбільш тривала переможна серія у Франції була у "Ліона" - сім разів поспіль "ткачі" вигравали Лігу 1. В Іспанії рекорд належить "Реалу", у "вершкових" було п'ять перемог поспіль. З англійських команд три титули поспіль у чотирьох клубів: "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Хаддерсфілд Таун" і "Арсенал".

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