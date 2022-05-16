Ерік тен Хаг хоче зберегти португальського голеадора в команді.

Нідерландський фахівець Ерік тен Хаг, який був призначений новим головним тренером "Манчестер Юнайтед", висловився про майбутнє португальського форварда Кріштіану Роналду в клубі.

Новий наставник "червоних дияволів" заявив, що він хотів би попрацювати з Кріштіану в наступному сезоні.

"Роналду - гігант. Він вже стільки всього продемонстрував, але, думаю, Кріштіану досі залишається неймовірно амбітним.

Мені б хотілося зберегти його в команді.

Він став дуже важливою фігурою для "Манчестер Юнайтед" в цьому році і може і далі видавати відмінну статистику", - наводить слова Daily Mail.

Відзначимо, що Кріштіану Роналду повернувся в "МЮ" минулого літа, перейшовши з туринського "Ювентуса". Багато експертів вважають повернення португальця в клуб помилкою керівництва, оскільки Роналду порушив баланс і клімат в роздягальні команди. Саме португальського форварда вважають головним винуватцем провального сезону манкуніанців.

Нагадаємо, на початку цього сезону "Манчестер Юнайтед" тренував Уле-Гуннар Сульшер. Під його керівництвом команда демонструвала невтішні результати (8-е місце після 13-ти турів) і в підсумку норвезький фахівець був відправлений у відставку. На зміну йому прийшов Ральф Рангнік. Німецькому тренеру не вдалося сильно поліпшити становище команди (6-е місце після 37-ми турів). Манкуніанці не зможуть зайняти в цьому сезоні місце вище 6-го, а в разі поразки в останньому турі і зовсім можуть опуститися на 7-е місце і не потрапити навіть в Лігу Європи.

Тен Хагу належить виконати серйозну роботу, щоб вивести з кризи "МЮ", і в першу чергу кадрову. Після призначення нідерландця в ЗМІ повідомляли, що він має намір позбутися Кріштіану Роналду. Але, судячи із заяви самого тренера, він хоче працювати з португальським голеадором.

Додамо, що чинний контракт Роналду з англійським клубом закінчується влітку 2023 року.

У поточному сезоні португальський футболіст провів 30 матчів у чемпіонаті Англії, в яких забив 18 голів і виконав три гольові передачі. У Лізі чемпіонів Роналду зіграв за "МЮ" в 7 іграх і відзначився 6 забитими м'ячами.

Ерік тен Хаг: чим він відомий