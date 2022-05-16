Нідерландський фахівець Ерік тен Хаг, який був призначений новим головним тренером "Манчестер Юнайтед", висловився про майбутнє португальського форварда Кріштіану Роналду в клубі.
Новий наставник "червоних дияволів" заявив, що він хотів би попрацювати з Кріштіану в наступному сезоні.
"Роналду - гігант. Він вже стільки всього продемонстрував, але, думаю, Кріштіану досі залишається неймовірно амбітним.
Мені б хотілося зберегти його в команді.
Він став дуже важливою фігурою для "Манчестер Юнайтед" в цьому році і може і далі видавати відмінну статистику", - наводить слова Daily Mail.
Відзначимо, що Кріштіану Роналду повернувся в "МЮ" минулого літа, перейшовши з туринського "Ювентуса". Багато експертів вважають повернення португальця в клуб помилкою керівництва, оскільки Роналду порушив баланс і клімат в роздягальні команди. Саме португальського форварда вважають головним винуватцем провального сезону манкуніанців.
Нагадаємо, на початку цього сезону "Манчестер Юнайтед" тренував Уле-Гуннар Сульшер. Під його керівництвом команда демонструвала невтішні результати (8-е місце після 13-ти турів) і в підсумку норвезький фахівець був відправлений у відставку. На зміну йому прийшов Ральф Рангнік. Німецькому тренеру не вдалося сильно поліпшити становище команди (6-е місце після 37-ми турів). Манкуніанці не зможуть зайняти в цьому сезоні місце вище 6-го, а в разі поразки в останньому турі і зовсім можуть опуститися на 7-е місце і не потрапити навіть в Лігу Європи.
Тен Хагу належить виконати серйозну роботу, щоб вивести з кризи "МЮ", і в першу чергу кадрову. Після призначення нідерландця в ЗМІ повідомляли, що він має намір позбутися Кріштіану Роналду. Але, судячи із заяви самого тренера, він хоче працювати з португальським голеадором.
Додамо, що чинний контракт Роналду з англійським клубом закінчується влітку 2023 року.
У поточному сезоні португальський футболіст провів 30 матчів у чемпіонаті Англії, в яких забив 18 голів і виконав три гольові передачі. У Лізі чемпіонів Роналду зіграв за "МЮ" в 7 іграх і відзначився 6 забитими м'ячами.
Ерік тен Хаг: чим він відомий
- З 2013 по 2015 рік нідерландець очолював дубль "Баварії". Вже тоді він показував схильність до атакуючого футболу, він є адептом комбінаційної гри і позиційного футболу.
- З 2017 року тен Хаг очолює "Аякс". З амстердамцями він виграв двічі чемпіонат Нідерландів і двічі Кубок Нідерландів.
- У 2019 році тен Хаг сенсаційно вивів "Аякс" у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши з турніру "Реал" і "Ювентус". Тоді амстердамці зупинилися за крок до фіналу, поступившись "Тоттенхему".