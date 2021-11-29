Німецький фахівець Ральф Рангнік вирушив до Англії.

"Манчестер Юнайтед" після звільнення Уле-Гуннара Сульшера отримав нового головного тренера. Ним став 63-річний німець Ральф Рангнік.

Про це офіційно повідомила прес-служба клубу в Twitter.

Керівництво "Ман Юнайтед" наголосило, що Рангнік буде тимчасовим головним тренером до кінця сезону. Потім Ральф протягом двох років буде працювати в структурі команди.

Фахівець дав перший коментар після свого призначення:

"Я дуже радий приєднатися до "Манчестер Юнайтед". Я зосереджений на тому, щоб зробити цей сезон успішним для клубу. У команді повно талантів, гарне поєднання молодості та досвіду. Хочу допомогти колективу реалізувати потенціал. Також з нетерпінням чекаю на можливість підтримувати співпрацю на консультаційній основі".

Ральф Рангнік: чим він відомий

Німець відомий тим, що був творцем імперії "Ред Булл" у футболі. Він був спортивним директором "РБ Лейпцига", "РБ Зальцбурга" та "Нью-Йорк Ред Буллз".

В якості тренера Рангнік очолював "Шальке", "Штутгарт", "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" та низку інших німецьких команд.

Останнім місцем роботи Ральфа був московський "Локомотив", де він працював консультантом.

"Манчестер Юнайтед": результати в сезоні

"МЮ" за 13 зіграних турів в рамках АПЛ зумів набрати 18 очок і посідає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату. Відставання від лідера турніру "Челсі" становить 12 балів.

У Лізі чемпіонів "Манчестер Юнайтед" йде на першому місці в групі F з 10 очками в активі. "Дияволи" достроково вийшли до плей-оф турніру.

Автор: Артем Будрін