Уле-Гуннар Сульшер відправлений у відставку.

"Манчестер Юнайтед" звільнив Уле-Гуннара Сульшера з посади головного тренера після ганебної поразки аутсайдерові АПЛ.

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

У найближчих матчах Майкл Каррік буде тренером "червоних дияволів", але керівництво клубу планує призначити тимчасового наставника до кінця сезону.

Зінедін Зідан міг очолити "МЮ", але прийняв рішення не виходити з творчої відпустки. На думку ЗМІ, керманич "Лестера" Брендан Роджерс - головний кандидат на зміну Сульшеру.

Уле-Гуннар Сульшер: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер прийняв команду взимку 2018 року після провального періоду Жозе Моурінью.

У сезоні 2019/20 Сульшер привів "МЮ" до бронзових медалей чемпіонату Англії, а в минулому сезоні - до срібних. Також разом з норвежцем "дияволи" грали у фіналі Ліги Європи сезону 2020/21, де поступилися "Вільярреалу".

У липні "Юнайтед" підписав з Сульшером новий контракт на 3 роки. Тепер норвежець отримає компенсацію в розмірі 7,5 млн фунтів.

"Манчестер Юнайтед": результати в сезоні

"МЮ" за 12 зіграних турів в рамках АПЛ зумів набрати всього 17 очок і займає 7-е місце в турнірній таблиці чемпіонату. Відставання від лідера турніру "Челсі" становить вже 12 балів.

У Лізі чемпіонів "Манчестер Юнайтед" йде на першому місці в групі F з 7 очками в активі. Стільки ж набраних балів і у "Вільярреала", який на другій позиції.

Наступний матч "дияволи" зіграють 23 листопада проти "Вільярреала" на виїзді в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Автор: Артем Будрін