Ерік тен Хаг з наступного сезону очолить "червоних дияволів".

"Манчестер Юнайтед" призначив Еріка тен Хага головним тренером.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

З урахуванням вимог до робочої візи, 52-річний нідерландець очолить команду з нового сезону.

Контракт укладений до червня 2025 року з можливістю продовження ще на рік. Поточний сезон манкуніанці завершать з німцем Ральфом Рангніком.

"Для мене велика честь стати тренером "Манчестер Юнайтед", і я дуже схвильований цим викликом. Я знаю історію цього великого клубу і пристрасть його уболівальників, і я сповнений рішучості створити команду, здатну досягти успіху, на який вони заслуговують.

Буде важко покинути "Аякс" після цих неймовірних років, і я можу запевнити наших вболівальників у своїй повній відданості та зосередженості на тому, щоб успішно завершити цей сезон, перш ніж перейти в "Манчестер Юнайтед", – сказав тен Хаг.

"МЮ" наразі в АПЛ посідає шосте місце з 54 очками. До зони ЛЧ три бали, але в конкурентів ("Арсенал" й "Тоттенхем") матч у запасі.

Ерік тен Хаг: чим він відомий