"Манчестер Юнайтед" призначив Еріка тен Хага головним тренером.
Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
З урахуванням вимог до робочої візи, 52-річний нідерландець очолить команду з нового сезону.
Контракт укладений до червня 2025 року з можливістю продовження ще на рік. Поточний сезон манкуніанці завершать з німцем Ральфом Рангніком.
"Для мене велика честь стати тренером "Манчестер Юнайтед", і я дуже схвильований цим викликом. Я знаю історію цього великого клубу і пристрасть його уболівальників, і я сповнений рішучості створити команду, здатну досягти успіху, на який вони заслуговують.
Буде важко покинути "Аякс" після цих неймовірних років, і я можу запевнити наших вболівальників у своїй повній відданості та зосередженості на тому, щоб успішно завершити цей сезон, перш ніж перейти в "Манчестер Юнайтед", – сказав тен Хаг.
"МЮ" наразі в АПЛ посідає шосте місце з 54 очками. До зони ЛЧ три бали, але в конкурентів ("Арсенал" й "Тоттенхем") матч у запасі.
Ерік тен Хаг: чим він відомий
- З 2013 по 2015 рік нідерландець очолював дубль "Баварії". Вже тоді він показував схильність до атакувального футболу, він є адептом комбінаційної гри та позиційного футболу.
- З 2017 року тен Хаг очолює "Аякс". З амстердамцями він виграв двічі чемпіонат Нідерландів та двічі Кубок Нідерландів.
- У 2019 році тен Хаг сенсаційно вивів "Аякс" у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши з турніру "Реал" та "Ювентус". Тоді амстердамці зупинилися за крок до фіналу, поступившись "Тоттенхему".