Знаменитий поляк прийняв тверде рішення змінити клуб цього літа.

Знаменитий польський нападник Роберт Левандовскі зізнався, чому прийняв рішення покинути "Баварію".

За словами футболіста, йому не сподобалося ставлення з боку керівництва мюнхенського клубу, якому він віддав стільки років свого життя.

"Я йду, тому що хочу більше емоцій у своєму житті. Мене не хотіли слухати, і в мені щось згасло - з цим неможливо впоратися. Навіть будучи професіоналом, це неможливо компенсувати.

Коли ти провів у клубі стільки років, ти завжди був готовий грати, незважаючи на травми і біль, ти викладався по повній. Думаю, можна знайти хороше рішення для обох сторін, не повинно бути одностороннього рішення.

Який гравець захоче перейти в "Баварію", знаючи, що з ним може трапитися щось подібне? Після такого успішного шляху, де лояльність і повага?

Я завжди був готовий, я провів тут вісім прекрасних років, зустрів чудових людей. І я б хотів, щоб саме так це і залишилося в моїй голові", - наводить слова Левандовскі Bayern&Germany.

Нагадаємо, чинна угода з "Баварією" у поляка закінчується в 2023 році. Інтерес до Роберта проявляє "Барселона".

Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"