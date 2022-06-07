Знаменитий польський нападник Роберт Левандовскі зізнався, чому прийняв рішення покинути "Баварію".
За словами футболіста, йому не сподобалося ставлення з боку керівництва мюнхенського клубу, якому він віддав стільки років свого життя.
"Я йду, тому що хочу більше емоцій у своєму житті. Мене не хотіли слухати, і в мені щось згасло - з цим неможливо впоратися. Навіть будучи професіоналом, це неможливо компенсувати.
Коли ти провів у клубі стільки років, ти завжди був готовий грати, незважаючи на травми і біль, ти викладався по повній. Думаю, можна знайти хороше рішення для обох сторін, не повинно бути одностороннього рішення.
Який гравець захоче перейти в "Баварію", знаючи, що з ним може трапитися щось подібне? Після такого успішного шляху, де лояльність і повага?
Я завжди був готовий, я провів тут вісім прекрасних років, зустрів чудових людей. І я б хотів, щоб саме так це і залишилося в моїй голові", - наводить слова Левандовскі Bayern&Germany.
Нагадаємо, чинна угода з "Баварією" у поляка закінчується в 2023 році. Інтерес до Роберта проявляє "Барселона".
Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"
- Левандовскі прийшов до "Баварії" в 2014 році на правах вільного агента. Його попереднім клубом була "Боруссія" Дортмунд.
- У поточному сезоні 33-річний форвард відзначився 35 забитими голами і зробив 3 асисти в 34 матчах Бундесліги. Це дозволило Левандовскі виграти Золоту бутсу в чемпіонаті Німеччини другий сезон поспіль.
- У Лізі чемпіонів поляк відзначився 13 забитими голами в 10 іграх.
- Сумарно у футболці "Баварії" Роберт забив 344 м'ячі в 375 поєдинках.
- Роберт Левандовскі 10 разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Кубок Німеччини і 6 разів Суперкубок країни. По одному разу поляк перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на клубному чемпіонаті світу.
- У 2021 році Левандовскі був близький до отримання Золотого м'яча. Але в підсумку нагороду завоював форвард ПСЖ Ліонель Мессі, а поляк був визнаний найкращим футболістом року за версією FIFA.