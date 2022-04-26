Знаменитий нападник "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі отримав престижну нагороду Laureus-2022 за "Видатні досягнення в спорті".
Коментуючи завоювання нагороди у своєму Instagram, польський футболіст закликав світову спільноту не забувати про війну в Україні, яку розв'язала РФ.
"Немає короткого шляху до успіху в спорті. Якщо ти хочеш бути найкращим, то повинен викластися заради цього повністю. Однак, я також вірю, що жоден атлет не може домогтися успіху сам. Тому я хочу подякувати всім, хто мене підтримує.
Нельсон Мандела сказав: "Спорт має силу змінити світ". Давайте пам'ятати і дуже голосно повторювати це повідомлення, особливо в ці дні, коли в Україні помирають невинні люди. Не може бути спорту без миру", - написав Левандовскі.
Зазначимо, що з перших днів повномасштабної війни Левандовскі активно підтримує Україну. Він неодноразово звертався до світової спільноти з проханням допомогти українському народу.
Нагадаємо, 23 квітня, в рамках 31-го туру німецької Бундесліги "Баварія" перемогла дортмундську "Боруссію" з рахунком 3:1. Завдяки цій перемозі мюнхенці забезпечили собі дострокову перемогу в чемпіонаті Німеччини. Це 10-та поспіль перемога "Баварії" в Бундеслізі.
Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"
- Левандовскі прийшов до "Баварії" в 2014 році на правах вільного агента. Його попереднім клубом була "Боруссія" Дортмунд.
- У поточному сезоні 33-річний форвард забив 33 голи в 31 матчі в Бундеслізі. У Лізі чемпіоном поляк відзначився 13 забитими голами в 10 іграх.
- Роберт Левандовскі 10 разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Кубок Німеччини і 6 разів Суперкубок країни. По одному разу поляк перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.
- У 2021 році Роберт Левандовскі був визнаний найкращим футболістом року по версії FIFA.