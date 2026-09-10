'Коханку Путіна' не допустили до змагань з фігурного катання як 'нейтральну спортсменку'

Водночас Валієва ще має право подати апеляцію.

Міжнародна федерація ковзанярів (ISU) відмовила в участі у змаганнях низці спортсменів, так чи інакше повʼязаних з війною в Україні. Про це повідомляє пресслужба федерації.

Серед таких спортсменів, зокрема, фігурує Каміла Валієва, яку вважають новою коханкою Путіна. Її, а також російського фігуриста Марка Кондратюка, федерація визначила як таких, хто не відповідає вимогам для участі як індивідуальні нейтральні спортсмени.

На сайті федерації йдеться, що загалом 234 особи подали форми нейтралітету для потенційної участі в заходах та міжнародних змаганнях ISU протягом сезону 2026/27. ISU наголошує, що кожне рішення федерація ухвалює індивідуально. Спортсмени, а також члени їхньої допоміжної команди, зокрема, мають відповідати таким критеріям:

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не перебувають на дійсній службі у збройних силах або в органах національної безпеки Росії чи Білорусі;

не брали активну участь у військових операціях у війні проти України будь-коли з лютого 2022 року;

публічно не підтримували війну РФ в Україні з лютого 2022 року.

Зазначається, що крім вказаних спортсменів, не допустили до участі також і інших росіян, зокрема Олександру Степанову та Івана Букіна. Кожен з цих фігуристів може подати апеляцію, додали в ISU.

Що відомо про Камілу Валієву

Нагадаємо, Каміла здобула свою найбільшу нагороду під час Олімпійських ігор в Пекіні, завоювавши золоту медаль у 2022 році, напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Однак згодом її позбавили нагороди через позитивний тест на допінг. На тлі цього, Кремль зробив Валієву однією з "жертв західного режиму". На її захист тоді став особисто кремлівський диктатор Путін.

Путін неодноразово публічно зустрічався зі спортсменкою. А під час "Ігор майбутного" в 2024 році, Валієва сиділа на трибуні по ліву руку від Путіна. За дипломатичними стандартами таке місце виділяють персонам із найвищим рівнем особистої наближеності. На тлі цього за нею закріпився статус "коханки Путіна".

Росіяни в спорті

Нагадаємо, цьогоріч МОК дозволив повернення росіян до офіційних спортивних змагань. Згідно з новою постановою, це має відбуватися на розсуд кожної федерації окремо. Зокрема, з росіян повністю зняли всі обмеження у важкій атлетиці. Схоже рішення також було ухвалено в гімнастиці.

Також усі санкції з російських спортсменів зняли у Міжнародній автомобільній федерації. Відтепер пілоти можуть вільно брати участь у міжнародних змаганнях без будь-яких обмежень. Зокрема їм тепер не треба підписувати зобов’язання про нейтралітет.

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