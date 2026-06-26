З Росії та Білорусі повністю зняли всі санкції у важкій атлетиці

Тепер вони зможуть виступати на чемпіонаті світу під власним прапором.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) скасувала санкції проти Росії та Білорусі, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Про це повідомляється у пресслужбі.

Рішення поширюється на всі вікові категорії. Раніше, на початку 2026 року, федерація вже частково пом'якшила обмеження – допустила російських та білоруських спортсменів до юнацьких і юніорських змагань. Тепер бар'єр знято повністю.

На чемпіонаті Європи-2026 у Батумі росіяни ще виступали в нейтральному статусі, однак на чемпіонаті світу-2026 у Китаї (27 жовтня – 8 листопада) вони зможуть змагатися вже на повних правах.

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Раніше своє рішення IWF обґрунтувала рекомендаціями МОК та змінами до Олімпійської хартії, ухваленими 14 травня під час 146-ї сесії МОК.

Як йдеться у матеріалі федерації, внесені поправки мають "забезпечити нейтральність спорту в будь-який час" та зробити його "вільним від урядового, культурного, суспільного чи економічного тиску".

Які ще заборони зняли

Схоже рішення ухвалила Міжнародна федерація гімнастики – вона також повністю зняла санкції з російських та білоруських спортсменів.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) відстороняла Росію та Білорусь від міжнародних змагань після початку повномасштабної війни. Однак на відміну від важкої атлетики, у хокеї заборона досі діє.

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