Чемпіонат світу з хокею 2027 року: стало відомо, чи допустили збірну Росії

Росію відсторонили від цих змагань на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Міжнародна федерація хокею на льоду не включила збірну Росії до списку команд, які братимуть участь у чемпіонаті світу серед чоловіків, який пройде 2027 року.

Про це повідомляє Reuters. Видання нагадало, що РФ була відсторонена від змагань з хокею в 2022 році, після вторгнення в Україну. Вже цього січня Федерація лишила заборону в силі, але Росія подала апеляцію на це рішення до дисциплінарної комісії IIHF, яка скасувала рішення Ради. Після цього IIHF заявила, що Росія не буде автоматично поновлена у членстві. Однак її участь у майбутніх змаганнях буде розглядатися для кожного турніру окремо.

Сам Чемпіонат світу з хокею на льоду для чоловіків пройде в Німеччині з 14 по 30 травня 2027 року.

Відео дня

Примітно, що Росія вигравала титул чемпіона світу 27 разів у своїй історії, востаннє це відбулося у 2014 році. Україна ж візьме участь у цих змаганнях вперше з 2007 року.

Допуск російських спортсменів до міжнародних змагань

Зазначимо, раніше низка федерацій допустила російських спортсменів до міжнародних змагань. Зокрема у фехтуванні російським та білоруським представникам дозволили виступати під власними прапорами.

Крім того, з РФ та Білорусі були зняті санкції у легкій атлетиці. Їм так само дозволили виступати з власним гімном та прапором на більшості міжнародних змагань. Водночас під питанням й досі перебуває їхня участь на Олімпійських іграх, це окремий дозвіл повинен надати МОК.

Вас також можуть зацікавити новини: