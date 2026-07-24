У Словаччині затримали ексочільника УАФ Павелка

Україна вже розпочала процедуру екстрадиції підозрюваного.

У Словаччині правоохоронці затримали колишнього президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Там не назвали прізвища фігуранта. Однак, за даними ЗМІ, йдеться саме про колишнього очільника УАФ Андрія Павелка.

Зазначається, що підозрюваний роками переховувався від українського правосуддя. Його вдалося знайти завдяки оголошенню у міжнародний розшук та співпраці з іноземними правоохоронними органами.

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За даними слідства, підозрюваний організував схему виведення майже 295 млн грн УАФ через підконтрольні комерційні структури. Для цього він укладав фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері.

"Гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків", - зазначили в Генпрокуратурі.

Там додали, що Україна вже розпочала процедуру екстрадиції підозрюваного. Зокрема до відповідних органів Словаччини направили лист із запитом про видачу Павелка та застосування тимчасового арешту.

Що цьому передувало

Нагадаємо, в 2023 році суд відправив під арешт Павелка. Тоді його підозрювали у фінансових розкраданнях в УАФ.

У 2025 році повідомлялося, що Павелко також фігурує у справі про завдання збитків УАФ на суму 9 млн 329 тис. євро. Тоді зазначалося, вони були завдані ще у 2015-2016 роках через застосування офшорних схем.

Вже наприкінці 2025 року правоохоронці повідомили, що Павелко виїхав з України. Це сталося після того, як суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

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