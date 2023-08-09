Прокурор заявив, що ці гроші також фігурували в іншому кримінальному провадженні.

Заставу за президента УАФ Андрія Павелка внесли грошима, які мають російське походження та були предметом вчинення злочинів в іншому кримінальному провадженні.

Про це повідомив прокурор під час судового засідання, яке відбулося сьогодні, 9-го серпня, у залі Шевченківського районного суду міста Львова, пише FootballHub.

Крім того, слідство встановило зв'язок між полтавським юристом Святославом Болінським, який вносив заставу, та адвокатом Бойко, який наразі представляє інтереси Павелка у суді. Виявилось, що Болінський був підзахисним адвоката Бойка у кримінальному провадженні стосовно декількох осіб, яких підозрювали у держзраді та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. При цьому сам захисник Павелко це знайомство спростовує.

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Справа Павелка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Павелко проходить фігурантом у справі про фінансові розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів за часів керування УАФ. Минулого року Печерський суд Києва обрав йому і його заму Запісоцькому запобіжний захід у вигляді двомісячного утримання під вартою. Однак пізніше обох випустили під заставу на суми по майже 10 мільйонів гривень, який внесла компанія "УАФ Маркетинг".

Однак, як пишуть ЗМІ, Болінський нібито випадково також вніс заставу і тепер через суд вимагає повернути йому гроші.

У червні слідча суддя Шевченківського районного суду міста Львова Галіна Белінська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Павелку і відправила його у СІЗО на два місяці до 14-го серпня включно. Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави.

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