Президента УАФ відправили в СІЗО на 60 днів.

Колишній півзахисник національної збірної України Євген Левченко прокоментував новину про арешт президента УАФ Андрія Павелка.

45-річний екс-футболіст назвав це першим кроком у боротьбі з корупцією в українському футболі.

"Перший крок до боротьби з корупцією в українському футболі. Президент Асоціації футболу України деякий час перебуває під пильною увагою. І нарешті його упакували. 60 днів ув’язнення", - написав Левченко в Twitter.

Відео дня

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 червня, рішенням Шевченківського районного суду Львова президента УАФ Андрія Павелка відправили до СІЗО строком на 60 днів - до 14 серпня цього року включно.

Адвокат Денис Бугай, який представляє інтереси Андрія Павелка, заявив, що рішення відправити його клієнта в СІЗО буде оскаржене.

Як відомо, Андрій Павелко проходить фігурантом у справі про фінансові розкрадання в Українській асоціації футболу.

Вас також можуть зацікавити новини: