Суд змінив запобіжний захід для Андрія Павелка.

У п'ятницю, 16 червня, в Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання у справі президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

В ході засідання суддя Білинська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ, повідомляє FootballHub.

Замість заборони на виїзд за межі Києва та України, який був накладений на Павелко строком до 10 липня, він тепер буде відправлений в СІЗО строком на 60 днів - до 14 серпня цього року включно.

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Крім того, застава у розмірі 9,88 мільйона гривень, яку за Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави. Рішення підлягає негайному виконанню.

Нагадаємо, Андрій Павелко проходить фігурантом у справі про фінансові розкрадання в Українській асоціації футболу.

У листопаді минулого року Печерський суд Києва обрав йому і Запісоцькому запобіжний захід у вигляді двомісячного утримання під вартою. Втім, обидва вийшли під заставу на суми по майже 10 мільйонів гривень, який внесла компанія "УАФ Маркетинг".

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