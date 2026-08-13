З російських та білоруських пілотів зняли всі обмеження в автоспорті

У Міжнародній автомобільній федерації (FIA) вирішили скасувати всі санкції щодо російських і білоруських пілотів, які були введені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться на сайті федерації.
Зазначається, що санкції скасовуються також щодо російських і білоруських національних команд та чиновників. Пілотам з РФ та Білорусі дозволяється брати участь у міжнародних змаганнях без будь-яких обмежень. Вимога щодо підписання зобов’язання про нейтралітет більше не застосовується.
Крім того, у FIA дозволили демонстрацію російських і білоруських національних символів, кольорів, прапорів. Дозволено також виконання гімнів цих країн на міжнародних змаганнях.
"Це рішення WMSC (Всесвітня рада з автоспорту) набрало чинності з негайним і обов’язковим ефектом 3 серпня 2026 року і діятиме до подальшого повідомлення", – йдеться в документі.
Окремо в документі зазначається, що FIA досі не дозволяє проводити змагання на території Росії та Білорусі під своєю егідою.
Нагадаємо, що під егідою FIA проводяться змагання в таких серіях/чемпіонатах:
- Формула-1;
- Чемпіонат світу з ралі (WRC);
- Ралі-рейди (W2RC);
- Чемпіонат світу з гонок на витривалість (WEC);
- Формула Е;
- FIA Karting.
Два Гран-прі Формули-1 скасували через ситуацію на Близькому Сході
Нагадаємо, що раніше було скасовано два Гран-прі, які були заплановані на квітень 2026 року. Йдеться про Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії.
Організатори розглядали альтернативні варіанти, але заміни для скасованих Гран-прі не було передбачено.