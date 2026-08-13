З російських та білоруських пілотів зняли всі обмеження в автоспорті

У FIA також дозволили демонстрацію російських та білоруських національних символів

У Міжнародній автомобільній федерації (FIA) вирішили скасувати всі санкції щодо російських і білоруських пілотів, які були введені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться на сайті федерації.

Зазначається, що санкції скасовуються також щодо російських і білоруських національних команд та чиновників. Пілотам з РФ та Білорусі дозволяється брати участь у міжнародних змаганнях без будь-яких обмежень. Вимога щодо підписання зобов’язання про нейтралітет більше не застосовується.

Крім того, у FIA дозволили демонстрацію російських і білоруських національних символів, кольорів, прапорів. Дозволено також виконання гімнів цих країн на міжнародних змаганнях.

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"Це рішення WMSC (Всесвітня рада з автоспорту) набрало чинності з негайним і обов’язковим ефектом 3 серпня 2026 року і діятиме до подальшого повідомлення", – йдеться в документі.

Окремо в документі зазначається, що FIA досі не дозволяє проводити змагання на території Росії та Білорусі під своєю егідою.

Нагадаємо, що під егідою FIA проводяться змагання в таких серіях/чемпіонатах:

Формула-1;

Чемпіонат світу з ралі (WRC);

Ралі-рейди (W2RC);

Чемпіонат світу з гонок на витривалість (WEC);

Формула Е;

FIA Karting.

Два Гран-прі Формули-1 скасували через ситуацію на Близькому Сході

Нагадаємо, що раніше було скасовано два Гран-прі, які були заплановані на квітень 2026 року. Йдеться про Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії.

Організатори розглядали альтернативні варіанти, але заміни для скасованих Гран-прі не було передбачено.

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