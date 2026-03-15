Два Гран-прі Формули-1 офіційно скасовано: подробиці

Формула-1 офіційно підтвердила скасування двох Гран-прі, запланованих на квітень 2026 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці F1 у соцмережі Х. Рішення ухвалили через ситуацію на Близькому Сході.

"Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії у квітні не відбудуться. Через ситуацію, що склалася на Близькому Сході, Гран-прі, а також етапи серій F2, F3 та F1 Academy (жіночий чемпіонат, – УНІАН) не відбудуться згідно з планом", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Організатори розглядали альтернативні варіанти, та все ж заміни для скасованих Гран-прі не передбачено.

Зазначимо, що гонка у Бахрейні була запланована на 12 квітня. Водночас заїзд у Саудівській Аравії мав відбутися 19 квітня.

Таким чином, пілоти Формули-1 підуть на тривалу перерву після Гран-прі Японії, заплановане на 29 березня. Наступна гонка, згідно з офіційним календарем F1, відбудеться аж 3 травня – мова про Гран-прі Маямі.

Формула-1 – інші новини

14 березня під час кваліфікації на основну гонку Гран-прі Китаю було встановлено новий рекорд Формули-1.

19-річний пілот Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Андреа Кімі Антонеллі став наймолодшим в історії гонщиком, який здобув поул-позицію. Італієць побив рекорд чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля. Він здобув свій перший поул у 21.

Під час кваліфікаційного заїзду Антонеллі проїхав коло за 1:32.064.

