Катерина Черновол

Юний пілот Формули-1 встановив новий рекорд. Представник команди Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Андреа Кімі Антонеллі став наймолодшим в історії гонщиком, який здобув поул-позицію.

Сталося це під час кваліфікації на Гран-прі Китаю. 19-річний італієць побив рекорд чотирикратного чемпіона світу Себастьяна Феттеля – він здобув свій перший поул у віці 21 року.

Коло Антонеллі проїхав за 1:32.064.

Топ-10 пілотів на стартовій решітці виглядає так:

Андреа Кімі Антонеллі, Mercedes;

Джордж Расселл, Mercedes;

Льюїс Хемільтон, Ferrari;

Шарль Леклер, Ferrari;

Оскар Піастрі, McLaren;

Ландо Норріс, McLaren;

П’єр Гаслі, Alpine;

Макс Ферстаппен, Red Bull;

Ісак Аджар, Red Bull;

Олівер Берман, Haas.

Основний гоночний заїзд у Шанхаї відбудеться в неділю, 15 березня о 9:00 за Києвом.

Формула-1: інші новини

Два етапи Формули-1 опинились під загрозою скасування. Усе через конфлікт, що спалахнув на Близькому Сході.

Йдеться про заплановані на квітень гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії. Гран-прі Бахрейну мало б відбутися 12 квітня, тоді як заїзд у Саудівській Аравії – 19 квітня.

Вже найближчими днями, імовірно, буде оголошено про те, що заїзди не відбудуться, з огляду на безпекову ситуацію. ЗМІ пишуть, що гонки скасують без заміни в календарі цього року, тому сезон 2026 року буде скорочено до 22 етапів.

