Юний пілот Формули-1 встановив новий рекорд. Представник команди Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Андреа Кімі Антонеллі став наймолодшим в історії гонщиком, який здобув поул-позицію.
Сталося це під час кваліфікації на Гран-прі Китаю. 19-річний італієць побив рекорд чотирикратного чемпіона світу Себастьяна Феттеля – він здобув свій перший поул у віці 21 року.
Коло Антонеллі проїхав за 1:32.064.
Топ-10 пілотів на стартовій решітці виглядає так:
- Андреа Кімі Антонеллі, Mercedes;
- Джордж Расселл, Mercedes;
- Льюїс Хемільтон, Ferrari;
- Шарль Леклер, Ferrari;
- Оскар Піастрі, McLaren;
- Ландо Норріс, McLaren;
- П’єр Гаслі, Alpine;
- Макс Ферстаппен, Red Bull;
- Ісак Аджар, Red Bull;
- Олівер Берман, Haas.
Основний гоночний заїзд у Шанхаї відбудеться в неділю, 15 березня о 9:00 за Києвом.
Формула-1: інші новини
Два етапи Формули-1 опинились під загрозою скасування. Усе через конфлікт, що спалахнув на Близькому Сході.
Йдеться про заплановані на квітень гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії. Гран-прі Бахрейну мало б відбутися 12 квітня, тоді як заїзд у Саудівській Аравії – 19 квітня.
Вже найближчими днями, імовірно, буде оголошено про те, що заїзди не відбудуться, з огляду на безпекову ситуацію. ЗМІ пишуть, що гонки скасують без заміни в календарі цього року, тому сезон 2026 року буде скорочено до 22 етапів.