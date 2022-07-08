Кріштіану Роналду хоче змінити клубну прописку цього літа.

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду влаштував бунт в "Манчестер Юнайтед" на тлі чуток про можливий трансфер форварда.

Раніше 37-річний нападник бойкотував кілька тренувальних занять команди. Тепер же стало відомо, що іменитий футболіст не відправиться на передсезонний тур в Таїланд разом з "червоними дияволами", повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

Роналду, схоже, прийняв тверде рішення покинути "МЮ" в літнє трансферне вікно. І якщо раніше керівництво англійського клубу не хотіло відпускати португальського голеадора, то після чотирьох поспіль пропущених тренувань, терпіння босів команди закінчилося.

"Червоні дияволи" готові розглянути пропозиції щодо трансферу Роналду.

Кріштіану хоче піти з "МЮ", оскільки не вірить у шанси виграти англійську Прем'єр-лігу в наступному сезоні з манкуніанцями, а також через те, що хоче грати в Лізі чемпіонів, куди не зміг пробитися клуб.

Де продовжить кар'єру Кріштіану Роналду?

Незважаючи на статус португальського форварда, не так багато команд готові запросити його до своїх лав. У деяких випадках це пов'язано з особистісними характеристиками футболіста, в інших же через високі фінансові запити португальця.

Поміж головних претендентів на Роналду ЗМІ називають іспанські "Барселону" і "Реал", італійські "Рому" і "Наполі", німецьку "Баварію" і англійський "Челсі".

"Баварія" Мюнхен

"Баварія" могла б стати ідеальним варіантом для самого Роналду. Клуб постійно стає чемпіоном в Німеччині (в минулому сезоні мюнхенці завоювали 10-й поспіль трофей Бундесліги), є постійним фаворитом на перемогу в Лізі чемпіоном. У Мюнхені Кріштіану безумовно міг би поповнити свою скарбничку нагород ще кількома трофеями.

Чутки про перехід Роналду в "Баварію" з'явилися після того, як лідер атак мюнхенського клубу Роберт Левандовскі висловив бажання покинути німецький клуб і перейти в "Барселону". Роналду розглядався в якості заміни польському нападнику. Однак останнім часом трансфер Левандовскі в "Барселону" застопорився. Це пов'язано з тим, що "Баварія" не готова "за копійки" відпускати свого головного нападника, навіть незважаючи на бажання самого поляка змінити команду. "Барселона" ж не може дозволити собі виплатити запитувані мюнхенським клубом 50 млн євро за Левандовскі, оскільки має фінансові проблеми.

Таким чином, варіант з переходом Роналду в "Баварію" стає малоймовірним. До того ж, напередодні генеральний директор "Баварії" Олівер Кан заявив, що мюнхенський клуб не буде цього літа підписувати Кріштіану Роналду.

"Незважаючи на те, що я вважаю Кріштіану Роналду одним з найбільших, його трансфер не відповідає нашій філософії", - коротко сказати Кан.

Що стосується "Роми" і "Наполі", малоймовірно, що Роналду зробить вибір на користь однієї з цих команд. Ці команди ще не готові боротися за перемогу в чемпіонаті Італії, а в Лізі чемпіонів тим більше.

"Реал" Мадрид

Мадридський "Реал" зазнав фіаско в це трансферне вікно, втративши можливість підписати зіркового французького форварда Кіліана Мбаппе, який прийняв рішення продовжити угоду з ПСЖ ще на три сезони.

Тепер "Реалу" потрібно знайти гідну заміну французу і в короткостроковій перспективі варіант з поверненням Роналду на "Сантьяго Бернабеу" виглядає вельми навіть непогано. Португалець є улюбленцем місцевої публіки і з маркетиноговой точки зору "вершкові" змогли дуже непоганого заробити на поверненні Роналду. На його презентанцію може і не збереться 80 тисяч глядачів, як минулого разу, але тисяч 50 він точно зможе зібрати. Футболки з його прізвищем також будуть розкуповуватися дуже добре.

У плані результатів Роналду також може бути корисним "Реалу". Він безумовно не буде зайвим у зв'язці з Вінісіусом і Бензема і заб'є свої 25-30 голів за сезон, якщо не більше.

Але ось чи піде президент "Реала" Флорентіно Перес на те, щоб повернути Роналду в Мадрид, це вже інше питання. Відносини у них напружені. Але враховуючи, що цей союз може бути вигідний обом сторонам, то вони могли б знайти якийсь компроміс.

"Челсі" Лондон

Лондонський "Челсі" також цікавиться ситуацією навколо Кріштіану Роналду. "Сині" напередодні віддали свого нападника Ромелу Лукаку в "Інтер" і залишилися без яскраво вираженого форварда. Тімо Вернер, незважаючи на всі свої якості, не виправдав покладених на нього надій.

Враховуючи всі проблеми "Челсі" в лінії атаки, Роналду був би для них ідеальним варіантом. Португальцю не потрібно часу на адаптацію в АПЛ, за нього не доведеться багато платити, плюс, це був би відмінний маркетинговий хід для нових власників "Челсі", щоб продемонструвати свої амбіції.

Сам 37-річний португальський нападник зацікавлений в переході в "Челсі", який посів третє місце в минулому сезоні АПЛ і зіграє в наступному сезоні в Лізі чемпіонів. Лондонському клубу повідомили, що форвард готовий до переговорів, але керівництво "Челсі", як повідомляє ESPN, поки не вирішило, чи робити офіційну пропозицію про трансфер.

Британські ЗМІ повідомляють, що агент Роналду Жорже Мендеш вже контактував зі співвласником "Челсі" Тоддом Боулі, який після відходу Марини Грановської і Петра Чеха з клубу виконує функції спортивного директора "синіх".

"Барселона"

Мабуть найбільш несподіваним і скандальним був би перехід Роналду в "Барселону". Це взагалі схоже на щось з області фантастики, проте це дійсно можливо.

"Барселона" дійсно розглядає варіант з підписання Роналду. Каталонському гранду дуже потрібен забивний форвард, щоб конкурувати з "Реалом" і "Атлетіко" в боротьбі за чемпіонство, а також гідно виступати на міжнародній арені. "Блаугранас" розраховували підписати цього літа в лінію атаки Роберта Левандовскі, проте цей трансфер на межі зриву. Купівля Роналду обійшлася б "Барселоні" набагато дешевше.

Важливо відзначити, що президент "Барселони" напередодні вечеряв з агентом 37-річного португальця Жорже Мендешем і обговорював можливий перехід Роналду. Жоан Лапорта підтвердив цю інформацію.

"Це правда, я вечеряв з Мендешем. Нічого не буду виключати, це не відповідає нашим інтересам. Не буду конкретизувати те, що говорив Мендеш, мені завжди цікаво поговорити з ним, він розповідає про ситуацію на трансферному ринку",- цитує Лапорту AS.

Зазначається, що Лапорта ще минулого літа розглядав можливість придбання португальця, проте змушений був відмовитися від ідеї через складне економічне становище клубу.

Підсумок, у Роналду є дійсно непогані варіанти продовження кар'єри і сидіти йому в "Манчестер Юнайтед", який відверто провалюється в останні роки, немає ніякого сенсу. Кріштіану вже 37 років, йому залишилося грати не так і багато на найвищому рівні, а враховуючи його амбіції і постійне бажання перемагати, він точно не захоче витратити свої останні роки кар'єри, щоб виступати в Лізі Європи і бовтатися в середині турнірної таблиці АПЛ.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"