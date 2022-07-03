За інформацією португальських ЗМІ, серед претендентів на Роналду є англійський "Челсі", італійський "Наполі" та німецька "Баварія".

Легендарний Кріштіану Роналду вирішив покинути "Манчестер Юнайтед", тому що амбіції англійського клубу не збігаються з його власними.

Про це повідомив знаменитий інсайдер-журналіст Фабріціо Романо в соцмережах.

За його інформацією, 37-річний португалець вирішив піти, позаяк прагне боротися за трофеї та незадоволений амбіціями колективу. "МЮ" влітку ще не здійснив жодного трансферу, а також Роналду незадоволений відсутністю Ліги чемпіонів, куди "дияволи" пробитися не змогли на наступний сезон.

Журналіст The Mirror Стів Бейтс стверджує, що Роналду хотів залишити Манчестер ще взимку 2022 року. На нього справило дуже сумне враження атмосфера в команді - нападник визнав, що повернення до "Юнайтед" було помилкою.

За інформацією португальських ЗМІ, серед претендентів на Роналду є англійський "Челсі", італійський "Наполі" та німецька "Баварія".

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"