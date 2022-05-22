Французький нападник пов'язав своє майбутнє з паризьким грандом.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе оголосив про продовження контракту з французьким клубом.

Про це повідомляти офіційний сайт парижан.

Нова угода 23-річного зоряного форварда з клубом розрахована до червня 2025 року.

Кіліан Мбаппе прокоментував продовження контракту з ПСЖ:

"Я хотів би оголосити, що вирішив продовжити контракт з ПСЖ і, звичайно, дуже радий цьому. Я переконаний, що зможу тут продовжувати рости, в клубі, який надає мені всі можливості для виступу на найвищому рівні. Я також дуже радий, що зможу продовжувати грати у Франції, країні, де я народився, виріс і домагався успіхів.

Я хотів би подякувати президенту Нассеру Аль-Хелаїфі за його довіру, розуміння і терпіння. Я також хотів би подякувати всім шанувальникам ПСЖ у Франції та в усьому світі за їх незліченні прояви любові, особливо в останні місяці. Саме разом, згуртовані і амбітні, ми зустрінемо неймовірні виклики", - цитує Мбаппе офіційний сайт ПСЖ.

Коментар головного тренера ПСЖ Маурісіо Почеттіно:

"Я дізнався про продовження контракту за кілька хвилин до офіційного оголошення. Це дуже важливий крок для клубу, ми дуже раді. Я стежив за ходом переговорів, були різні етапи. Ми дійсно пишаємося професійним розвитком Кіліана.

Раніше його постійно критикували, тому що Мбаппе не завжди вдавалося повністю розкрити свій потенціал, тому я дуже задоволений його прогресом. Продовження контракту з Мбаппе - результат роботи президента і всього клубу. Кіліан дійсно ототожнює себе з клубом і містом", - наводить слова Почеттіно L'Equipe.

Також продовження контракту Мбаппе з ПСЖ прокоментував бразильський форвард парижан Неймар:

"Кіліан шикарний. Він - наше сьогодення і майбутнє. Я дуже радий, що він залишається, не тільки тому, що він гравець команди, а й тому, що він мій друг!"- цитує Неймара Get French Football News.

Новий контракт Мбаппе з ПСЖ: деталі

Кіліан Мбаппе став найбільш високооплачуваним футболістом у світі після продовження контракту з ПСЖ. Про повідомляє авторитетний журналіст Танкреді Палмері у своєму Твіттері.

Джерело стверджує, зарплата француза в клубі за новим контрактом становитиме 93 млн євро. На другому місці в списку найбільш високооплачуваних футболістів у світі знаходиться футболіст ПСЖ Ліонель Мессі. Його зарплата становить 35 млн євро. Замкнув трійку ще один форвард парижан Неймар із зарплатою в 30 млн євро.

Крім того, Мбаппе отримав підписний бонус від ПСЖ у розмірі 300 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе близький до переходу в "Реал". Більш того, стверджувалося, що сторони вже погодили контракт. Але потім в ЗМІ з'явилася інформація, що француз вирішив залишитися в команді, Після того як йому зробили надщедру пропозицію.

Кіліан Мбаппе: кар'єра