Зірка "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе залишиться у французькому клубі.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своїй сторінці у соцмережах.
За інформацією джерела, Мбаппе відхилив пропозицію "Реала" й продовжить контракт з ПСЖ, який спливає 30 червня 2022 року. Президент "вершкових" Флорентіно Перес у розмові з гравцями свого клубу підтвердив, що 23-річний француз не переїде до Мадриду найближчим літом.
Нападник збірної Франції є найдорожчим футболістом планети згідно з оцінками авторитетного порталу Transfermarkt - його вартість складає 160 мільйонів євро. Раніше УНІАН повідомляв, що Еммануель Макрон бажає, щоб Мбаппе залишився у ПСЖ. Політик та спортсмен підтримують спілкування попри насичений графік очільника держави.
Нагадаємо, що трансферна бомба нещодавно відбулася, коли норвежець Ерлінг Холанд офіційно поповнив склад "Манчестер Сіті".
Кіліан Мбаппе: кар'єра
- Мбаппе є вихованцем ФК "Монако". Дебютував за "монегасків" форвард у 2015 році. Зіграв за "Монако" 60 матчів та забив 27 голів й віддав 16 асистів.
- У 2017 році Мбаппе перейшов до ПСЖ. Сума трансферу склала 180 мільйонів євро.
- В цьому сезоні чемпіонату Франції Мбаппе забив 25 м'ячів та віддав 17 гольових передач.
- За національну збірну Франції Мбаппе зіграв 54 матчі й забив 26 голів. Він став чемпіоном світу у 2018 році на мундіалі в Росії.