Кіліан Мбаппе залишиться у Парижі.

Зірка "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе залишиться у французькому клубі.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своїй сторінці у соцмережах.

За інформацією джерела, Мбаппе відхилив пропозицію "Реала" й продовжить контракт з ПСЖ, який спливає 30 червня 2022 року. Президент "вершкових" Флорентіно Перес у розмові з гравцями свого клубу підтвердив, що 23-річний француз не переїде до Мадриду найближчим літом.

Нападник збірної Франції є найдорожчим футболістом планети згідно з оцінками авторитетного порталу Transfermarkt - його вартість складає 160 мільйонів євро. Раніше УНІАН повідомляв, що Еммануель Макрон бажає, щоб Мбаппе залишився у ПСЖ. Політик та спортсмен підтримують спілкування попри насичений графік очільника держави.

Нагадаємо, що трансферна бомба нещодавно відбулася, коли норвежець Ерлінг Холанд офіційно поповнив склад "Манчестер Сіті".

Кіліан Мбаппе: кар'єра