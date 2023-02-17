Кріштіану Роналду віддав дві гольові передачі і допоміг "Аль-Насру" взяти три очки.

У п'ятницю, 17 лютого, в рамках 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Наср", кольори якого захищає зірковий португалець Кріштіану Роналду, приймав на своєму полі "Аль-Таавун".

Матч завершився мінімальною перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

Вагомий внесок у перемогу "Аль-Насра" зробив Роналду. На 17-й хвилині зустрічі португалець зробив результативну передачу на аравійця Абдулрахмана Гаріба, який відкрив рахунок у матчі. На 82-й хвилині Кріштіану асистував Абдуллі Маду.

Відео дня

"Аль-Наср" - "Аль-Таавун" - 2:1

Голи: Гаріб, 17, Маду, 82 - Медран, 47

Огляд матчу:

Додамо, що Кріштіану Роналду відзначається результативними діями в третьому матчі поспіль. У грі з "Аль-Фатехом" португалець забив дебютний гол за аравійський клуб, потім оформив покер у наступному поєдинку проти клубу "Аль-Вахда".

Таким чином, на рахунку Роналду вже п'ять голів і дві гольові передачі в п'яти матчах за "Аль-Наср".

Варто також відзначити, що перемога в цій грі дозволила "Аль-Насру" повернутися на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

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